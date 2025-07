Jubileu dos Jovens. Elevada mobilização "é fruto da JMJ Lisboa"

O Jubileu dos Jovens vai decorrer de 28 de julho a 3 de agosto, em Roma, mas já há peregrinos a caminho. Esta sexta-feira, vão partir de Lisboa 1.600 jovens, que vão com o Serviço de Juventude do Patriarcado. O diretor, João Clemente, explica à Renascença que vão de autocarro para uma viagem de 10 dias, que terá várias paragens e a companhia do patriarca, D. Rui Valério. Já se sabe que vai ser das maiores participações de sempre em atividades internacionais, batendo o record da JMJ de Madrid, de há 14 anos. Estão inscritos 11.527 jovens de todo o país, confirmou esta quinta-feira o Departamento Nacional da Pastoral Juvenil. Destes, 4.200 são da Diocese de Lisboa, incluindo muitos grupos organizados de paróquias e movimentos da Igreja. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

João Clemente fala, ainda, da expectativa para este primeiro grande encontro dos jovens com o Papa Leão XIV, e não tem dúvidas de que a mobilização que tem havido é um “fruto concreto” da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa.

Estamos na contagem decrescente para o Jubileu, em Roma. Que oportunidade é esta para os jovens, nomeadamente para a Pastoral Juvenil da Igreja? Este foi um convite que o Papa Francisco nos fez no final da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, convidou os jovens a participarem no Jubileu, em 2025. E aquilo que podemos ver é que muitos jovens das paróquias e dos movimentos estiveram ao longo destes dois anos a preparar-se para participar no Jubileu. E o processo de preparação foi muito frutuoso: mais do que irem fazer uma viagem a Roma, percebeu-se que houve muitos dinamismos que foram criados, de proximidade, de envolvência na comunidade, não só da angariação de fundos, mas mesmo a nível pastoral. E isso foi criando comunidade, grupo, e foi criando vários frutos no coração de cada jovem e aquilo. O que pretendemos é que a participação no Jubileu seja, de facto, um momento transformador em todos os jovens. A Diocese de Lisboa tem cerca de 280 paróquias, e arriscaria dizer que na grande maioria houve grupos que se organizaram para participar no Jubileu. Para a nossa proposta, da Pastoral Juvenil, estão cerca de 80 paróquias inscritas Sabemos que, a nível nacional, houve mais de 11 mil jovens que se inscreveram nos pacotes ditos tradicionais - que incluem viagem, alojamento alimentação. Mas vão, certamente, mais jovens além desses, por isso o número final poderá aumentar. Da Diocese de Lisboa vão quantos em quantos grupos organizados? Da Diocese de Lisboa estão inscritos cerca de 4.200 jovens, sendo que muitos estão organizados em pequenos grupos. Com a proposta da Pastoral Juvenil diocesana vão 1.600 jovens. Vamos de autocarro, é mesmo uma peregrinação. Iremos parar em Barcelona e celebrar uma eucaristia na Sagrada Família. Iremos também parar em Turim e visitar alguns lugares, de alguns patronos da Jornada Mundial da Juventude, e no regresso vamos também parar em Lourdes [santuário mariano em França], para agradecer a Nossa Senhora esta peregrinação. A Diocese de Lisboa tem cerca de 280 paróquias, e arriscaria dizer que na grande maioria houve grupos que se organizaram para participar no Jubileu. Para a nossa proposta, da Pastoral Juvenil, estão cerca de 80 paróquias inscritas, mas sabemos que muitas outras paróquias se inscreveram, porque são 4.200 jovens no total, por isso haverá muitas paróquias e movimentos presentes no Jubileu em Roma.

São números significativos. Sim, são. Esta é claramente a atividade internacional que teve uma maior participação de jovens de Lisboa. Até ao momento tinha sido a Jornada Mundial da Juventude de Madrid, porque foi era aqui ao lado e foi fácil os jovens poderem participa. Agora vemos que superou claramente os números dessa jornada. Isto também é um fruto da Jornada Mundial da Juventude aqui em Lisboa, toda esta mobilização dos jovens, sentirem-se convidados e depois aceitarem o desafio de peregrinar até Roma. Estamos a falar de algo que nunca aconteceu nesta ordem de grandeza. A peregrinação organizada pelo Serviço da Juventude é de 31 autocarros, que saem dia 25 de julho à noite e vão regressar no dia 5 de agosto. São, mais ou menos, 10 dias. O senhor Patriarca irá connosco de autocarro (...) é um gesto muito bonito de proximidade O Jubileu coincide com o segundo aniversário da JMJ Lisboa. Essa mobilização é uma das marcas que ficou. Que outras destacas, para o futuro? É inquestionável a importância que a Jornada Mundial da Juventude teve nos vários âmbitos da Igreja: a nível paroquial, a nível vicarial, dos movimentos, ao nível das estruturas. A JMJ criou um conjunto de dinamismos. Dou um exemplo muito concreto: nós tivemos aqui em Lisboa, a 31 de maio, o grande encontro Jubilar da Diocese, o "Vem ver", e percebemos que a própria forma como foi organizado, a beleza que se pretendeu que houvesse, os jovens que estiveram envolvidos na sua organização, tudo isto são frutos concretos da JMJ. Depois, sempre que vamos visitar paróquias, percebemos que há grupos paroquiais que surgiram no contexto da Jornada, grupos de voluntários, equipas de acolhimento. Percebemos que muitos grupos de jovens também ficaram revigorados com a convivência da Jornada Mundial da Juventude, e isto são aspetos muito concretos. De uma forma mais informal, também nos cruzamos todos os dias com histórias de pessoas que ficaram marcadas pela JMJ, ou porque foram uma família de acolhimento e mantêm o contacto, ainda hoje, com os jovens que acolheram, e algumas famílias até já foram aos países dos jovens que acolheram. Há muitos frutos invisíveis, que ficaram no coração de cada pessoa, da experiência que cada um teve na Jornada Mundial da Juventude. Acho que ainda há um terceiro nível, que é na própria estrutura da Pastoral Juvenil da Diocese de Lisboa - os anos que antecederam a JMJ foram muito de foco, de preparação da Jornada, depois o ano a seguir foi de alguma maneira para olhar e escutar os jovens, perceber qual é que era o caminho a seguir, e foram surgindo alguns projetos. Estou a pensar, por exemplo, na Escola de Acompanhadores, no Coro da Juventude da Diocese, na Missão Agora, e tantos projetos que foram acontecendo. Agora sentimos que estamos a passar para uma outra fase, que é a de consolidar estes projetos, muitas ideias e iniciativas que foram surgindo. Estou-me a lembrar, por exemplo, do "Rejoice" - o Encontro Nacional da Juventude, que aconteceu aqui em Lisboa e que em julho do próximo ano vai decorrer na Diocese de Lamego. Portanto, há aqui, seja a nível das atividades, seja a nível dos projetos, muita coisa que surgiu como resposta, como consequência da Jornada Mundial da Juventude.