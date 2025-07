A guerra, a paz e a JMJ nos primeiros 1.200 km de uma viagem entre Lisboa e Roma

“Há um entusiasmo dos jovens do mundo inteiro. Muitos de nós vivemos a JMJ de Lisboa ao serviço [como voluntários] e agora vamos como peregrinos. É uma experiência totalmente nova”, diz, sentado num dos 31 autocarros que saíram de Lisboa, na madrugada de sábado, dia 26, com destino a Roma . A Jornada de Lisboa faz-se, também, presente em tantas t-shirts que muitos destes rapazes e raparigas fizeram questão de usar neste primeiro dia de peregrinação. Mas há mais: um Papa eleito há pouco mais de dois meses, que todos querem conhecer, e um desejo de “aprender e trazer sinais de esperança” para o dia-a-dia.

Poucas horas depois da partida, numa viagem que se vai prolongar durante quase quatro dias entre Lisboa e Roma , Rafael Correia, animador da paróquia da Reboleira, lembrou a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa para explicar o que motiva cerca de 1.600 jovens do Patriarcado de Lisboa a fazer esta peregrinação com vista ao Jubileu dos Jovens.

Ao fundo do autocarro, no último banco, Maria Figueiredo conta que nesta peregrinação, além dos familiares, leva também nas suas intenções as vítimas da guerra. “A melhor forma de os ajudar, já que estamos longe, é rezar por eles, e ter em mente o que dizia o Papa Francisco: ‘O mundo é um só e contamos todos, todos, todos’. Por isso, não podemos pensar só em nós”, sublinha a jovem do Colégio Marista de Carcavelos.

O tema da guerra, em particular o atual conflito da Faixa de Gaza, leva Inês Veiga, outra das jovens que segue nesta viagem, a falar da importância de não cair na indiferença. “É nessa zona de desconforto, perante as notícias que nos chegam, que construímos a esperança. Estamos a rumo a Roma com um tema jubilar centrado na esperança e temos de ser vozes ativas na construção dessa mesma esperança”, afirma, lembrando também as palavras do Papa Leão XIV no dia da sua eleição. “Não vou ficar indiferente àquele anúncio: ‘Que a paz esteja convosco’. Marcou-me muito. Certamente vamos ouvir, ainda, muito o Papa Leão falar sobre paz.”

Em Barcelona, um convite "para voar na santidade"

Mais de 12 horas depois de terem saído de Lisboa, num percurso marcado por momentos de oração, mas também por música e jogos, os 31 autocarros que transportaram os peregrinos chegaram a Barcelona, na tarde deste sábado.

Na basílica da Sagrada Família, considerada a obra-prima de Antoni Gaudí, os jovens ouviram D. Rui Valério, Patriarca de Lisboa, que fez questão de acompanhar esta peregrinação, dizer que “somos feitos para o céu”.