Papa abordou guerra na Ucrânia em encontro com representante da Igreja Ortodoxa Russa

O Papa Leão XIV reuniu-se este sábado com o Metropolita Antonij, um clérigo sénior da Igreja Ortodoxa Russa, discutindo a guerra na Ucrânia durante um possível esforço para normalizar a relação entre as igrejas, desgastada pela invasão da Ucrânia.

O pontífice reuniu-se com Antonij, chefe do departamento de relações externas da Igreja, e outros cinco clérigos da cúpula da Igreja Ortodoxa Russa durante uma audiência de manhã, informou o Vaticano em comunicado, sem adiantar mais pormenores.

Já segundo a Igreja Ortodoxa Russa, "durante a conversa, numerosos assuntos foram abordados sobre o estado do diálogo ortodoxo-católico, assim como os conflitos à volta do mundo, incluindo a Ucrânia e o Médio Oriente".

Desde que assumiu o papado, em maio, Leão XIV tem apelado repetidamente à paz nos conflitos globais e, este mês, disse ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, que o Vaticano estava disposto a acolher as conversações de paz entre a Rússia e a Ucrânia.

As autoridades russas, no entanto, dizem não ver o Vaticano como um local sério para negociações, uma vez que está rodeado pela Itália, membro da NATO, que apoia a Ucrânia.

No primeiro telefonema com o Presidente Vladimir Putin, no início de Junho, o Papa Leão XIV instou a Rússia a tomar medidas para pôr fim ao conflito.

O chefe da Igreja Ortodoxa Russa, Patriarca Kirill, tem sido um apoiante entusiasta da invasão da Ucrânia.