Braga tem um novo bispo auxiliar. Para D. Nélio Pita, o outro não pode ser visto como “ameaça”

D. Nélio Pita pede que não se olhe o outro como “uma ameaça”, mas como “riqueza”. O apelo foi deixado, este domingo, pelo novo bispo auxiliar da Arquidiocese de Braga, lamentando que a “questão dos imigrantes” seja, por vezes, vista com “desconfiança e receio”. Em vez de “ver o outro diferente como uma ameaça, ver uma riqueza porque o outro sou eu — é representação de Cristo”, assinalou D. Nélio Pita momentos antes da cerimónia da ordenação episcopal, que decorreu na Sé Catedral de Braga. Para o sacerdote vicentino, natural da Madeira, “precisamos do outro para vivermos melhor”. “Não podemos estar em comunhão com Deus, com as costas voltadas para o outro, seja ele de onde for”, assinalou o prelado. Sobre a forma como a sociedade portuguesa olha e integra quem chega ao nosso país, D. Nélio Pita reconheceu que “há uma propensão” negativa. “Não digo de todos, mas há um pequeno núcleo”. Mas, “mesmo que haja 1% dentro da Igreja, temos de pensar, porque existe”, apelou. “Devemos todos estar alinhados todos, todos, todos”, insistiu numa alusão às palavras do Papa Francisco, em Lisboa, durante a Jornada Mundial da Juventude.

"Guerra é uma ferida aberta no coração de Deus" No início do seu ministério episcopal como bispo auxiliar de Braga, D. Nélio Pita reafirmou, este domingo, o seu compromisso com a vida referindo-se aos conflitos na Ucrânia e em Gaza como “a banalização do mal”. “São motivo de grande preocupação as notícias das guerras como aquelas que ceifam vidas inocentes, na Ucrânia e em Gaza”, apontou o novo bispo de Braga lembrando que “a guerra é uma ferida no coração de Deus”. “De novo, assistimos à banalização do mal num cenário impensável, mas que revela a propensão do Homem para a autodestruição quando exclui Deus como referente existencial”, recordou. Onde está a vida sem Deus?”, questionou D. Nélio Pita no fim da cerimónia da sua ordenação episcopal que decorreu, este domingo, na Sé Catedral de Braga.