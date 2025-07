D. Nélio Pita: "Não nos deixemos condicionar pelas ideologias”

O novo bispo auxiliar de Braga, D. Nélio Pita, afirma, em entrevista à Renascença, que, “por vezes, somos condicionados por ideologias que tendem a olhar para quem não fala a minha língua como se fosse um cidadão de segunda".

No dia da sua ordenação episcopal, o sacerdote vicentino lembra que “na Igreja não existem fronteiras" porque "todos temos a mesma dignidade".

D. Nélio insiste em que “olhar para quem não fala da mesma forma que eu, como se fosse um cidadão de segunda categoria” é “completamente antievangélico e completamente contrário à proposta de Jesus porque na Igreja todos temos a mesma dignidade; bispos, padres, religiosos, o povo de Deus”.

“E o povo de Deus, muitas vezes, transmite-nos, não apenas em palavras, mas sobretudo em gestos, aquilo que é a essência da Boa Nova”, acrescenta.

"Por vezes, absolutizamos a ideia muito estreita, muito parcial do que é a igreja porque estamos numa paróquia e pensamos que a paróquia é a igreja, mas a igreja é muito mais do que uma paróquia, é muito mais do que um país, é muito mais do que um continente."

Nesta entrevista à Renascença, D. Nélio Pita diz que não tem “propriamente um programa” para a sua nova missão, mas admite que pretende dar continuidade à espiritualidade vicentina, valorizando a dimensão missionária e o encontro com os mais necessitados.

“Vou tentar dar o meu contributo como sacerdote vicentino e, nesse sentido a dimensão missionária está presente. E também tenho uma inquietação em relação àqueles que são os últimos da sociedade: os desprotegidos. Essa é a essência, o carisma da espiritualidade vicentina”, sublinha.

O novo bispo defende “uma Igreja em saída” e proativa, afirmando que se “acharmos que basta celebrar a missa, os jovens vão procurar noutras estruturas o que não encontram na Igreja Católica".

D. Nélio afirma que a Igreja não se pode resignar, que todos os agentes pastorais "têm que fazer mais" para que ninguém seja excluído. Por exemplo, refere a necessidade de se aproveitar a onda da JMJ Lisboa 2023 e pede para que se capitalize o entusiasmo da juventude que, por estes dias, participa no Jubileu dos Jovens.

“Se estes onze mil que participam no Jubileu dos Jovens, por exemplo, forem fermento nas suas comunidades, amanhã não serão onze mil, serão 15 mil, serão 20 mil e a onda vai continuar a crescer”, diz.

"Não pode haver resignação, porque acho que ser cristão, ser discípulo de Jesus, é isso mesmo, é continuar numa atitude de procura, continuar a ser peregrino. A fé não é só uma espécie de património consolidado, cristalizado. A fé é algo que me inquieta. A fé é essa chama que me ajuda a viver, mesmo nos dias de escuridão, e que me ajuda a ver mais longe”, reforça.

Instado a refletir sobre o aumento progressivo do acesso ao episcopado por parte de sacerdotes oriundos de congregações religiosas, o novo bispo auxiliar de Braga admite que “tanto o Papa Francisco como o Papa Leão, pelo facto de serem membros de congregações religiosas, talvez sejam mais sensíveis à possibilidade de ter lideranças nas dioceses que são provenientes de institutos de vida consagrada”.

"Os homens que cresceram nestes institutos podem enriquecer a Igreja diocesana a partir daquilo que é o seu carisma - um carisma mais missionário, mais contemplativo, de estudo, de oração; o que se pode traduzir numa riqueza para a diocese."

D. Nélio assinala “o sentido de obediência e de desprendimento" que os consagrados têm. "Há três anos, o meu superior pediu-me para deixar o trabalho em Portugal, para ir para Roma, e, agora, para estar em Braga. Portanto, eu estou completamente disponível porque fui preparado para isso, fui treinado, fui formado para essa disponibilidade total para servir a Igreja. Ora, isso pode ser difícil para quem cresceu numa diocese, quem foi formado numa diocese, quem trabalha numa diocese. Na hora de deixar o seu contexto vital para ir para uma realidade completamente estranha, pode ter uma certa resistência, o que é perfeitamente compreensível”, explica.

“Penso que as congregações religiosas têm esse contributo a dar também às dioceses, com o seu carisma, com a sua forma de ser, de estar, e acho que isso é uma riqueza para todos”, remata D. Nélio Pita.