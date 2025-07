Papa preocupado com "população esmagada pela fome" em Gaza

“Sigo, com muita preocupação, a gravíssima situação humanitária em Gaza, onde a população civil é esmagada pela fome e continua a ser exposta a violências e morte”, afirmou esta manhã o Papa, na Praça de São Pedro. “Renovo o meu sincero apelo a um cessar-fogo, à libertação dos reféns e ao respeito integral do direito humanitário”.

Interrompido por aplausos, no final do Angelus, Leão XIV também se referiu aos focos de violência no sul da Síria e entre a Tailândia e o Camboja, sublinhando que “cada pessoa humana tem uma dignidade intrínseca concedida pelo próprio Deus” e pediu às partes envolvidas em todos os conflitos, que a reconheçam e denunciem qualquer ação contrária a ela. “Exorto a negociar um futuro de paz para todos os povos e a rejeitar tudo o que o possa prejudicar”, disse. “Confio a Maria, Rainha da Paz, as vítimas inocentes dos conflitos e os governantes que têm o poder de lhes pôr fim”.

Neste domingo, que a Igreja dedica aos avós e idosos, o Papa ainda pediu que se olhe para eles como testemunhas de esperança, capazes de iluminarem o caminho das novas gerações. “Não os deixemos sós, mas teçamos com eles uma aliança de amor e de oração”, afirmou.

"Não se pode rezar a Deus como 'Pai' e depois ser duro com os outros"

Antes de rezar o Angelus, o Papa afirmou que “Deus nunca nos vira as costas quando nos dirigimos a Ele, nem mesmo se chegamos tarde para bater à sua porta, mesmo depois de erros, de oportunidades perdidas, de fracassos”.

A propósito do Evangelho deste Domingo, Leão XIV refletiu sobre o valor da oração, incentivou a confiar em Deus que "escuta sempre que rezamos e, se por vezes nos responde em momentos e formas difíceis de compreender, é porque age com uma sabedoria e uma providência maiores, que estão para além da nossa compreensão.”

No entanto, o Papa deixou uma advertência: “Não se pode rezar a Deus como ‘Pai’ e depois ser duro e insensível para com os outros. Pelo contrário, é importante deixarmo-nos transformar pela sua bondade, pela sua paciência, pela sua misericórdia, para refletir o seu rosto no nosso como um espelho”.