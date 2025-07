De Alcabideche para Roma, com vontade de conhecer o Papa e transformar a vida

Miguel Marau tem 15 anos. É um dos mais novos entre os 1600 jovens do Patriarcado de Lisboa que participam na peregrinação ao Jubileu dos Jovens, em Roma.

“Vim para conviver, para ter mais comigo o espírito de Deus e para conhecer o Papa Leão”, diz o adolescente da paróquia de Alcabideche, no troço da viagem entre Barcelona, Espanha, e Turim, no norte de Itália. Em 2023, participou na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, como voluntário, ao lado da mãe, e agora fez questão de estar presente neste encontro internacional. “É a primeira vez”, conta.

Do seu grupo de jovens da zona de Cascais vieram mais 13 rapazes e rapazes. Maria Firmino, de 21 anos, aproveitou a oportunidade “única” que sabe que só voltará a acontecer daqui a 25 anos.

“Senti que a JMJ, aqueles dias com aquelas pessoas mudaram a minha forma de ver a fé e a vida. Tenho esperança de que estes dias em Roma também me possam ajudar”, refere, poucos minutos depois de ter partilhado, ao microfone do autocarro onde segue, que esta peregrinação é para si um tempo de esperança, o mote, aliás, deste jubileu.

“É um tema superimportante, principalmente para nós jovens. Estamos num momento de incerteza, não sabemos como é que vai ser o futuro, mas temos de nos agarrar à fé. Estamos com Deus, temos de ter esperança de que vai tudo correr bem”, considera, explicando que as atuais guerras são assuntos que a inquietam. Mas não só. “Começa a surgir muito radicalismo no nosso País, tanto da parte da direita como da parte da esquerda. Uns querem abrir tudo, outros querem fechar tudo; uns querem meter tudo público, outros tudo privado. Parece que toda a gente tem os nervos à flor da pele e isso preocupa-me”, afirma, após ter partilhado parte das suas questões com aqueles que seguem no mesmo autocarro - onde está também o patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, que ao longo do caminho vai rezando com os peregrinos e dando pequenas catequeses.

Um regresso com marcas de há 25 anos

O grupo da paróquia de Alcabideche é liderado por Teresa Augusto. A animadora e catequista regressa a Roma para participar pela segunda vez num jubileu. Em 2000, faz agora 25 anos, esteve em Tor Vergata com o Papa João Paulo II. “Ouvi-o dizer: ‘Vai e faz qualquer coisa’, e eu fui, dei catequese, construí a minha família com base na vivência que tive no jubileu e nas jornadas e sempre tive vontade de voltar”, recorda, contando que duas das suas quatro filhas a acompanham nesta peregrinação. “É especial.”

Enquanto animadora, assume que hoje é mais difícil encontrar respostas na Igreja por haver mais distrações. “Em 2000, não havia telemóveis como hoje e as pessoas envolviam-se mais nos grupos. Estavam mais disponíveis para conhecer outros. Ainda assim, penso que é possível encontrarem aquilo que procuram”, considera, dizendo que muitos vêm pela festa. “Seja qual for o motivo, vêm até Nosso Senhor, vêm até às raízes da nossa fé e isso é o jubileu”, remata.