Papa aos escuteiros: “É urgente mudar de hábitos ambientais para inverter a ordem das coisas”

"Escutar o clamor da criação é uma urgência que se impõe mas, para mudar de hábitos, é preciso uma conversão interior, sublinha o Papa.

Numa mensagem enviada aos escuteiros e guias franceses, reunidos no acampamento “Clameurs!”, Leão XIV reconhece que esta urgência se impõe a toda a humanidade. “A nossa consciência é profundamente desafiada pela devastação ambiental cada vez mais grave. Face à poluição e às alterações climáticas, à perda de biodiversidade, à deterioração da vida e da degradação social, às desigualdades globais, à falta de água potável e de acesso à energia para muitas populações, uma educação ecológica é essencial para que todos possam inverter a ordem das coisas”, sublinha.

O Papa espera que este encontro de jovens ajude a discernir e encontrar novos caminhos e direções para salvaguardar a Casa Comum. “Vós sois jovens, cheios de ideias e entusiasmo. Quereis conquistar o mundo não para o subjugar, mas para servir a vida que vem de Deus. A humildade, o espírito de serviço e um relacionamento profundo com Cristo permitem-vos enraizar em vós mesmos os valores cristãos”, afirma Leão XIV.

No entanto, “só a conversão interior torna possível a mudança de hábitos e de mentalidades, que se traduz numa nova forma de viver em comunhão com o meio ambiente”, esclarece o pontífice. E, como os escuteiros, estão habituados a viver na natureza, a fazer objetos, a orientarem-se e a criar jogos e vigílias, “isso leva-vos a tratar a criação com respeito” e, assim, “podeis contribuir tanto para a sociedade através do vosso estilo de vida”, conclui.