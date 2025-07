Pastoral Litúrgica em busca de “caminhos novos na renovação da liturgia em Portugal"

Começa esta segunda-feira, em Fátima, o 49.º Encontro Nacional da Pastoral Litúrgica. O patriarca emérito de Lisboa, cardeal D. Manuel Clemente, estará na abertura dos trabalhos, no Centro Pastoral Paulo VI, para proferir a conferência “Liturgia, encontro com Jesus Cristo”.

Da iniciativa da Comissão Episcopal da Liturgia e Espiritualidade e do Secretariado Nacional de Liturgia, do programa constam conferências, momentos de formação e também de oração. O encontro vai dividir-se entre o Centro Pastoral Paulo VI, a Basílica da Santíssima Trindade e a Capelinha das Aparições.

A realização deste encontro de formação litúrgica e de boas práticas litúrgicas pretende abrir “caminhos novos na renovação da liturgia em Portugal”, lê-se na nota que anuncia o evento. A atividade destina-se a todas as pessoas interessadas na pastoral litúrgica, sobretudo às que exercem ministérios litúrgicos.

De acordo com a organização, a temática Liturgia – Encontro com Jesus Cristo surge como um contributo ao Ano Jubilar em curso, constituindo um tempo dedicado ao estudo e à prática da oração. O encontro responde ao desafio do Santo Padre Francisco: "Possa ser, para todos, um momento de encontro vivo e pessoal com o Senhor Jesus" (Papa Francisco, Spes non confundit, 1).

"Como refere o documento papal, 'a vida cristã é um caminho, que precisa também de momentos fortes para nutrir e robustecer a esperança, insubstituível companheira que permite vislumbrar a meta: o encontro com o Senhor Jesus'" (Spes non confundit, 5)", sublinha a nota da Comissão Episcopal da Liturgia e Espiritualidade e o seu Secretariado Nacional de Liturgia.