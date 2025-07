Papa aos influencers: Sejam agentes de comunhão e paz, vençam a lógica do mundo e das fake news

Leão XIV encontrou-se esta manhã com os participantes no Jubileu dos Influencers e Missionários digitais. "Sejam agentes de comunhão, capazes de quebrar a lógica da divisão e da polarização, do individualismo e do egocentrismo. Ponham Cristo no centro, para vencer a lógica do mundo, das fake news e da frivolidade, com a beleza e a luz da Verdade”, pediu.

Numa intervenção em italiano, inglês e espanhol, o Papa considerou urgente “reparar as redes” através do anúncio da paz “neste nosso tempo dilacerado por inimizades e guerras” porque a missão da Igreja é anunciar a paz ao mundo.

“A paz deve ser procurada, anunciada, partilhada em toda a parte; quer nos dramáticos cenários de guerra, quer nos corações esvaziados de quem perdeu o sentido da existência e o gosto pela interioridade, pela vida espiritual”, afirmou. É por isso que “hoje, talvez mais do que nunca, temos necessidade de discípulos missionários que deem voz à esperança que Jesus vivo nos dá; que cheguem a todos os lugares onde houver um coração que espera, um coração que procura, um coração que sente necessidade. Sim, até aos confins da terra, até às fronteiras existenciais onde não há esperança”, frisou.

Leão XIV quer “espaços digitais” capazes de acolher a “carne sofredora de Cristo”. Nesta nova cultura profundamente caracterizada e formada pela tecnologia, "cabe-nos a nós – a cada um de vós – assegurar que esta cultura permaneça humana.”, afirmou. “Nada do que provém do homem e da sua criatividade deve ser usado para diminuir a dignidade do outro. A nossa missão – a vossa missão – é cultivar a cultura do humanismo cristão, e fazê-lo juntos. Esta é para nós a beleza da rede”.

“A rede das redes”

Neste contexto, não se trata apenas de gerar conteúdos, mas de criar um espaço de encontro entre os corações. “Isto permitirá procurar aqueles que sofrem e necessitam conhecer o Senhor, para que suas feridas possam ser curadas, para que se reergam e encontrem um sentido para suas vidas”, pede o Papa.

Interrompido por aplausos, o Papa poliglota aplicou o mandato de Jesus aos apóstolos “Ide consertar as redes” aos tempos de hoje. “Ele pede-nos também a nós, aliás pede-nos hoje, que construamos outras redes: redes de relações, redes de amor, redes de intercâmbio gratuito, nas quais a amizade seja profunda”.

Leão XIV pediu aos participantes que apostem em redes onde se possa consertar o que está partido, onde se possa curar a solidão, sem se importar com o número de seguidores [followers], mas experimentando em cada encontro a grandeza infinita do Amor. “Redes que deem espaço ao outro mais do que a nós mesmos, onde nenhuma “bolha de filtros” possa apagar a voz dos mais fracos. Redes que libertem, que salvem. Redes que nos façam redescobrir a beleza de nos olharmos uns dos outros, olhos nos olhos. Redes de verdade. Assim, cada história de bem compartilhada será o nó de uma única e imensa rede: a rede das redes, a rede de Deus”, acrescentou.