Patriarca de Lisboa pede ação do Ocidente em Gaza

Estou a pensar no estado atual calamitoso do mundo. Existe uma sociedade cada vez mais desarmonizada, polarizada, um mundo onde a guerra voltou a fazer parte da paisagem da sociedade e da cultura. Na realidade portuguesa, [penso] no quão é difícil realmente resolver o problema de algumas franjas da sociedade.

Está a acompanhar, desde a madrugada de sábado, cerca de 1.600 jovens do Patriarcado de Lisboa que viajam de autocarro com destino a Roma para participar no Jubileu dos Jovens. Qual é o objetivo concreto desta experiência?

Em entrevista à Renascença , D. Rui Valério critica a comunidade internacional e diz que não basta que o Ocidente e a ONU condenem “a martirização de um povo” na Faixa de Gaza. “Têm que sair do conforto da poltrona, do bem-estar da sua pseudo-neutralidade, e lançar-se ao terreno”, afirma.

É essa realidade que os jovens vão encontrar.

Quando sonho que Cristo esteja cada vez mais na rota da nossa juventude de hoje é exatamente para que desta realidade de jovens, com interior enriquecido, provenham futuros líderes que são capazes de fazer uma sociedade melhor, mais próspera e feliz.

Pegando nesses exemplos de termos jovens que são melhores economistas, melhores políticos, melhores professores, etc., considera que a Igreja consegue ajudar os jovens a passar da experiência espiritual à ação?

Bem, o segredo do cristianismo é esse mesmo. A maneira de vivermos estes dias não tem a ver a ver com uma pseudo-alienação de bonitas afirmações. Nós estamos aqui permanentemente a oferecer instrumentos às pessoas para que, pelo menos, se sintam desafiadas a pôr tudo aquilo que ouvem, escutam em prática, primeiro na sua própria vida e depois na vida da sociedade.

Falou há pouco num fracasso do País em matéria salarial, mas os jovens enfrentam problemas na habitação, na escola. Dizer que há um País inteiro que falha é uma imagem demasiado forte?

Não, é bem realista, bem concreta, bem autêntica. Ser jovem hoje, sobretudo na sociedade ocidental, significa estar numa fase de vida em que se olha para o amanhã e já não vê uma promessa. Vê-se uma ameaça, uma incerteza, uma dúvida.

O que é preciso fazer?

Penso que é necessário repensar um pouco os critérios da transição do mundo académico para o mundo do trabalho. Creio que há um valor acrescentado que os jovens possuem em si e que poderia ser aproveitado no sentido de colocar esse saber, essa técnica, essa ciência adquirida ao serviço de uma sociedade transformada: proporcionar ao jovem, mas ao mesmo tempo desafiá-lo a que na transição do mundo académico pudessem colocar-se ao serviço de um projeto que iria transformar a própria sociedade onde estão inseridos.

Acredita que cabe também aos jovens exigir mais da classe política?

Quando dialogamos com os jovens, verificamos que existe alguma deceção. Isto é inegável, particularmente aqui no Ocidente. Há quase um não acreditar em qualquer coisa diferente, e por isso há um distanciamento. Quer queiramos ou não é semelhante àquele que caiu de um pedestal, para verificar que, afinal de contas, há outros valores, outros interesses, outras forças, outros condicionalismos que determinam isto tudo que não a autenticidade.

O que deve mudar?

É preciso uma abordagem diferente para o mundo dos jovens. Não olhar para eles apenas como um capital para preencher comícios, para andar a transportar bandeiras, ou para fazer algazarra em determinadas festas. Não! Os jovens precisam e merecem mais do que isso. Os jovens precisam de espaço, precisam de intervenção. Repare aquilo que sucedeu na Jornada Mundial da Juventude de Lisboa de 2023. Eles foram os protagonistas. O mesmo aconteceu em dimensões muito mais reduzidas que o Vem Ver. A sua competência foi tida em consideração.

Veja o nosso panorama. Nasci em 1964. No 25 de Abril era um jovem de 8 ou 9 anos. Há caras que me habituei a ver permanentemente. Ou estão na oposição ou estão no poder. Como é que isto é possível? Se calhar tem que ser assim, mas o que digo é que, de facto, já conheci seis papas. No panorama político, os rostos estão sempre aqueles.

Falando da situação mundial, o que é que o mundo está a fazer aos jovens de geografias marcadas pela guerra como Gaza ou a Ucrânia?

Em primeiro lugar, infelizmente e dramaticamente, está a roubar-lhes a vida porque têm de ir para o campo de batalha, têm que interromper os seus projetos, os seus estudos, as suas atividades. Está a roubar-lhes a vida porque os confronta com um mundo agressivo, onde vigora a lei do mais forte. E isto, para o ser humano, é o pior que se pode provocar na alma de alguém jovem.

Não obstante o peso dos meus valores, dos meus princípios, até das minhas ideias e das minhas palavras, no final de contas, tudo se vai resumir à força da arma que tu tens, se é melhor e mais poderosa do que a minha. Portanto, é um período muito crítico aquele que estamos a viver em relação aos jovens de Gaza, da Ucrânia, até da Rússia, para não falar já do Malawi e da República Centro-Africana.

Falando da Faixa de Gaza, a ONU diz que a ajuda humanitária que tem entrado é uma gota no oceano, a OMS tem alertado para níveis de desnutrição da população alarmantes. Foram ultrapassados todos os limites?

Quando tomamos em consideração a guerra entre Israel e a Faixa de Gaza, temos verdadeiramente que parar para conhecer a verdade integral. Por um lado, sabemos que há ali um povo que está a sofrer, que está a ser martirizado. Por outro lado, estamos a constatar que há uma impossibilidade e uma incapacidade da nossa ajuda chegar aos seus destinatários. Que peso tem a comunidade internacional nesta equação?

É necessário termos a coragem da verdade. Não basta ao Ocidente e à ONU lançarem para o ar palavras de condenação, de protesto. É necessário pôr em prática algo mais. É como aqueles treinadores de bancada que estão a emitir algumas sentenças, mas que depois não dão o corpo ao manifesto. Julgo que temos aí um caso em que o Ocidente, uma vez mais, tem que sair do conforto da poltrona, do bem-estar da sua pseudo-neutralidade, e lançar-se ao terreno quanto mais não seja de levar a sério que há seres humanos que estão a morrer.

Temos que ser coerentes com os nossos princípios, com a nossa ética, até para fazer jus a toda a tradição humanista que tem caracterizado o Ocidente. É importante a condenação, mas isso não basta, é preciso algo mais. É preciso a coragem da ação. É tempo para que todos estes países, independentemente do continente onde estão situados, fazerem algo mais.