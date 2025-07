Santuário de Fátima: Peregrinação Motard assume este ano carácter jubilar

A habitual Peregrinação Motard ao Santuário de Fátima e a resoetiva Bênção dos Capacetes vai realizar-se a 20 e 21 de setembro sob a presidência de D. Rui Valério, patriarca de Lisboa

De acordo com o Santuário de Fátima, “este ano, a peregrinação assume carácter jubilar por coincidir com o Ano Santo”. A

inda de acordo com a informação publicada, este ano o programa da peregrinação também ganha nova dimensão, porque “para além da missa dominical das 11h00 no Recinto de Oração do Santuário, habitualmente participada por milhares de motociclistas peregrinos, neste ano festivo o programa alarga-se ao dia anterior, sábado, com os motociclistas a serem convidados a vivenciar todo o fim de semana em Fátima”.

D. Rui Valério vai presidir à peregrinação e os motociclistas participam ativamente nas celebrações, nomeadamente no acolhimento de peregrinos, no transporte do andor, na distribuição da Comunhão, na recitação do rosário e na proclamação das leituras.

O Santuário adianta que a novidade do programa deste ano é a integração de atividades que visam aprofundar a relação entre a fé cristã e a segurança rodoviária, que “é com esse objetivo que, no sábado, dia 20 de setembro, se realiza um colóquio com o tema: "A segurança rodoviária nos horizontes da fé".

O encontro decorrerá entre as 14h30 e as 17h45, no Centro Pastoral de Paulo VI, com participação livre.

Em 2024, participaram na Peregrinação da Bênção dos Capacetes mais de 180 mil motociclistas.