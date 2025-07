Cáritas Braga atendeu 52 novos casos de crianças e jovens no primeiro semestre

Num comunicado publicado no site da Arquidiocese, a Cáritas de Braga revela que “com o reforço da equipa da Estrutura de Apoio à Vítima - Espaço Igual, conseguiu realizar acompanhamento psicológico, no primeiro semestre deste ano, de 52 novos casos de crianças e jovens vítimas de violência doméstica”.

De acordo com organização da Igreja Católica trata-se de “quase o dobro dos novos casos recebidos no período homólogo de 2024”, e que resulta também, da “abertura deste espaço de acompanhamento psicológico a crianças e jovens sinalizadas por instituições de acolhimento residencial”.

Ao todo, a Estrutura de Apoio à Vítima da Cáritas de Braga acompanhou 110 crianças e jovens, num total de 1517 atendimentos.

Raquel Gomes, coordenadora das respostas de apoio à vitima, adianta que “há crianças e jovens que acompanhamos há vários anos, refletindo não só a gravidade dos impactos da violência, mas também a ausência de respostas estruturadas e contínuas que apoiem verdadeiramente estas famílias”.

Entre janeiro e junho deste ano, o serviço acompanhou, também, 122 pessoas adultas, das quais 42 foram novos casos. Ao todo contabilizaram-se 1010 atendimentos, mais 339 do que no mesmo período do ano passado. Além desta resposta, a Cáritas de Braga tem um centro de acolhimento de emergência para vítimas de violência doméstica que, só no primeiro semestre deste, acolheu 122 pessoas, das quais 62 menores acompanhantes.

Na comunicação publicada na página da arquidiocese, a Cáritas de Braga adianta também que respondeu a várias outras frentes, como por exemplo, “no âmbito da empregabilidade, nos últimos seis meses, a instituição ajudou à colocação profissional de 18 pessoas, através do programa Incorpora, financiado pela fundação La Caixa”.

No que diz respeito às migrações, a Estrutura de Acolhimento Temporário acolheu 43 cidadãos, mais 10 do que entre janeiro e junho de 2024.

Acolhidas 12 pessoas em situação de sem abrigo

No caso dos apartamentos para pessoas em situação de sem abrigo, a Cáritas recebeu dois novos beneficiários, acolhendo atualmente 12 cidadãos.

Ainda no primeiro semestre deste ano, no que toca ao apoio alimentar, foram servidas 14508 refeições na Cantina Social, instalada na sede da Cáritas de Braga, um ligeiro aumento relativamente ao mesmo período do ano passado, em que tinham sido servidas 14428.

O serviço conta com 129 beneficiários - na sua maioria pessoas singulares, identificando-se apenas dois agregados com filhos -, dos quais 66 foram novos casos.