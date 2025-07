Incêndios. Bispo de Viana pede reflexão sobre atitudes e condutas

Bispo de Viana lamenta tragédia dos incêndios com que “nos deparamos ano após ano”.

Numa nota publicada na página da Diocese, D. João Lavrador, começa por se dirigir “às pessoas atingidas pelos incêndios, na maioria idosas”, exprimindo a sua solidariedade e, disponibilizando “através das estruturas paroquiais e diocesanas, a ajuda que careçam”.

Depois, o bispo faz um apelo à “Cáritas diocesana e aos núcleos de Cáritas mais perto das zonas atingidas que desenvolvam os esforços necessários para prestar socorro e ajuda às populações atingidas”. O responsável manifesta também a convicção de que “certamente a comunidade paroquial se esforçará por prestar o auxílio a quem dele necessita e disponibilizará os espaços para o acolhimento das pessoas que a eles recorram.”

No texto, o bispo agradece “às Corporações de Bombeiros que abnegadamente combatem o fogo que se alastra nas povoações e que o enfrentam com a coragem de quem não poupa a sua vida para salvar a vida e os bens do próximo”. E deixa uma palavra de estímulo e “reconhecimento pelo trabalho incansável da Proteção Civil, das Forças de Segurança e dos autarcas”.

Depois, D. João Lavrador lembra que “a floresta é um bem de todos e a todos e cada um compete defendê-la”.

“Quem visiona os rostos doloridos das pessoas que veem as suas vidas e os seus bens ameaçados deve refletir sobre as atitudes, valores e opções que norteiam a sua conduta”, adverte.

Na sua mensagem, o prelado pede que todos cumpram as determinações das autoridades e solicita aos párocos e aos agentes pastorais que “junto das comunidades cristãs apelem e sensibilizem para a prevenção dos incêndios e para a ajuda a dar em caso que estes aconteçam”.

D. João Lavrador termina a sua nota afirmando que “este combate exige o esforço e a participação de todos”.