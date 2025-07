Jovens portugueses apresentam em Roma manifesto em defesa da paz e da casa comum

O encontro que reuniu 7.500 jovens portugueses que participam no Jubileu dos Jovens, em Roma, ficou marcado pela apresentação de um manifesto que, entre cinco pontos, condena a guerra e apela à defesa da Casa Comum.

No documento intitulado “Uma Juventude em Manifesto – Geração Lisboa 23 · Roma 25 · Seul 27”, descrito como “uma carta viva na estrada da fé”, os jovens afirmam querer ser “uma geração de paz nos gestos, nas palavras, nos ambientes digitais e nos lugares esquecidos”. “Não nos conformamos com a guerra em lado nenhum – nem no mundo, nem dentro de nós. A nossa bandeira é o acolhimento, o nosso grito é a reconciliação. A paz é caminho e compromisso”, assumem.

No mesmo texto, os jovens dizem acreditar “numa Igreja com voz jovem, capaz de escutar e aprender, de sair e arriscar” e frisam a valorização “da escuta, do diálogo, da diferença”, “numa Igreja de todos e para todos”, “onde ninguém é invisível”.