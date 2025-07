Jubileu: Encontro de portugueses reúne 7.500 jovens em Roma

Cerca de 7.500 jovens participaram esta quarta-feira, em Roma, num encontro que reuniu a maioria dos peregrinos portugueses que estão no Jubileu dos Jovens.

Na Basílica de São Paulo Fora de Muros, houve duas missas durante a manhã – a delegação teve de ser dividida, por ser demasiado grande para o espaço disponível.

Começaram a chegar antes das 8h00 da manhã em grupos identificados com t-shirts com o nome da diocese ou da paróquia a que pertencem. Alguns traziam a bandeira de Portugal e exibiam as pulseiras que, nestes dias, puderam trocar com peregrinos de outras nacionalidades.

Uma grande "família"



Leonor Reis, de 18 anos, é uma das portuguesas presentes. Viajou com o grupo da comunidade da Achada, paróquia de Mafra, no Patriarcado de Lisboa. “É muito bonito ver como a nossa religião é tão grande, com tantos jovens. Cantar o hino do Jubileu com tantos portugueses foi muito bonito”, disse à Renascença, entusiasmada, no final da missa.