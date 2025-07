Papa distingue reitora da Universidade Católica Portuguesa

A insígnia foi entregue pelo Prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, o Cardeal D. José Tolentino de Mendonça, e é atribuída pela Santa Sé a leigos que se tenham destacado no exercício das suas responsabilidades profissionais e no compromisso com a Igreja e com a sociedade.

A distinção aconteceu na altura em que decorre a 28.ª Assembleia Geral da Federação Internacional de Universidades Católicas (FIUC), no México.

Numa nota enviada à Renascença, a Católica adianta que adicionalmente, Isabel Capeloa Gil foi eleita presidente da Aliança Estratégica das Universidades Católicas de Investigação (Strategic Alliance of Catholic Research Universities, ou SACRU, na sigla em inglês), para um mandato de três anos, até 2028.

Professora Catedrática da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa (UCP), Isabel Capeloa Gil é reitora da UCP desde 2016, cumprindo atualmente o seu terceiro mandato. É, desde 2018, também presidente da Federação Internacional de Universidades Católicas (FIUC), tendo sido a primeira mulher a ocupar este cargo. Desde 2022 que integra o board da European Women Rectors Association (EWORA) e, em 2023, foi nomeada pelo Papa Francisco como conselheira do Dicastério para a Cultura e a Educação. É ainda membro não executivo do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian.

Pertencendo a 11 associações científicas internacionais na área dos Estudos de Cultura e das Ciências da Comunicação, Isabel Capeloa Gil tem investigação publicada em sete línguas e é autora de mais de 150 títulos.