Papa manifesta "profunda dor" pela violência contra cristãos

O Papa Leão XIV manifestou esta quarta-feira de manhã a sua "profunda dor pelo brutal ataque terrorista ocorrido na noite de 26 para 27 de julho, em Komanda, no leste da República Democrática do Congo, onde mais de 40 cristãos foram mortos na igreja durante uma vigília de oração e nas suas próprias casas”.

No final da Audiência geral desta quarta-feira, o Santo Padre confiou as vítimas à misericórdia de Deus. “Rezo pelos feridos e pelos cristãos que, no mundo, continuam a sofrer violência e perseguição, exortando os que têm responsabilidades local e internacional a colaborar para prevenir tragédias semelhantes”, frisou.

Nos 50 anos de Helsínquia

O Papa também não esqueceu que, na próxima sexta-feira, 1 de agosto, se assinalam os 50 anos da assinatura do Acordo de Helsínquia. “Hoje, mais do que nunca, é essencial manter o espírito de Helsínquia. Perseverar no diálogo, reforçar a cooperação e fazer da diplomacia o caminho privilegiado para prevenir e resolver conflitos”, afirmou.

Leão XIV recordou que, há 50 anos, ”animados pelo desejo de garantir a segurança no contexto da guerra fria, 35 países inauguraram uma nova estação geopolítica, favorecendo uma re-aproximação entre o leste e o oeste”. E acrescentou: “aquele evento assinalou também um renovado interesse pelos direitos humanos, com particular atenção à liberdade religiosa, considerada como um dos fundamentos da arquitetura de cooperação que então nascia desde Vancouver a Vladivostok”.

Há 50 anos, a participação da Santa Sé na Conferência de Helsínquia foi representada pelo então arcebispo Agostinho Casaroli, que viria a ser secretário de Estado do Vaticano entre os pontificados de Paulo VI e João Paulo II. Uma participação que, segundo o Papa actual, “contribuiu para favorecer o empenho político e moral pela paz”.

A nossa sociedade está a adoecer com “bulimia” de ligações

Durante a catequese, o Papa reconheceu que o nosso mundo está impregnado por um clima de violência e ódio que mortifica a dignidade humana. “Vivemos numa sociedade que está a adoecer com uma ‘bulimia’ de ligações nas redes sociais: estamos hiper-conectados, bombardeados por imagens, por vezes até falsas ou distorcidas. Somos inundados por múltiplas mensagens que despertam em nós uma tempestade de emoções contraditórias”.

Neste cenário, podemos sentir vontade de desligar tudo e ser tentados a isolar-nos no silêncio, a uma falta de comunicação onde, por mais próximos que estejamos, já não conseguimos expressar as coisas mais simples e profundas.

Leão XIV propôs a todos pedir a Deus "que nos ensine a comunicar com honestidade e prudência” e “rezar por todos aqueles que foram magoados pelas palavras dos outros”. Por fim, o Santo Padre pediu também orações pela Igreja, para que "nunca descure a sua tarefa de levar as pessoas a Jesus, para que ouçam a Sua Palavra, sejam curadas por ela e, por sua vez, se tornem portadoras da sua mensagem de salvação".