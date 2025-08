D. Américo Aguiar: visita do Papa Leão XIV a Fátima é "prioridade dos primeiros tempos"

O cardeal D. Américo Aguiar alerta para o "desejo de vingança" entre jovens ucranianos habituados ao ambiente de guerra e acredita numa visita do Papa Leão XIV a Fátima como "prioridade dos primeiros tempos".

Em Roma, para participar no Jubileu dos Jovens, o também bispo de Setúbal encontrou-se esta quinta-feira com um grupo de peregrinos da Ucrânia e à Renascença relata uma necessidade de ajudar os jovens do país em guerra.

"São maioritariamente jovens habituados ao ambiente da guerra, em que lhes falar do futuro, dos sonhos, das suas vidas, é algo que lhes soa estranho. Temos que os ajudar, que reforçar uma conversão daquilo que significa, no coração de cada um deles, o desejo da vingança. É mais fácil encontrar nos jovens o desejo de se vingarem do que propriamente um desejo de paz, de perdão, de justiça e de futuro", afirma D. Américo Aguiar.