D. Manuel Clemente: "Gaza é uma necessidade prioritária. Não pode ser adiada"

D. Manuel Clemente insiste na “falta de decisão conjunta das Nações Unidas”, mas, ainda assim, destaca o papel do secretário-geral da organização, António Guterres, e em particular o da Igreja nos apelos constantes à paz.

Para D. Manuel Clemente, as Nações Unidas “têm um grande entrave: os membros permanentes do Conselho de Segurança”, porque "pode estar uma assembleia inteira, representantes do mundo em geral, com pensamento no mesmo sentido, mas basta que um dos membros vote contra para ficar tudo travado”.

Exatamente, porque a celebração é para isso mesmo. Como dizemos na liturgia em português, quando estamos reunidos, e até repetimos: "Ele está no meio de nós." Mas é preciso dar conta disso, não é? Ou seja, Jesus Cristo, para um cristão, não é apenas uma referência do passado, é uma referência no presente e, sobretudo, como ele próprio também prometeu, "onde dois ou três estiveram a realizar o meu nome, eu estarei no meio delas". E é preciso dar por isso. É daí que a liturgia, sobretudo, porque é o culto público, não é apenas a oração individual, mas é este culto que nós todos, uns com os outros prestamos a Deus, seja um lugar em que nós reparemos cada vez mais e mais profundamente que Jesus Cristo, de uma maneira tão concreta e até com o rosto de cada um, dos que lá estão, e, com certeza, com sinais sacramentais e a Palavra está no meio de nós.

Proferiu aqui, em Fátima, a conferência inaugural sobre Liturgia e Encontro com Jesus Cristo. É para sublinhar a importância de se colocar Cristo no centro da celebração?

“É começar por aí, com as crianças e com os níveis básicos de educação. É uma boa maneira de se fazer esse Portugal do futuro mais integrado, porque, repito, é a altura em que se fazem amizades para a vida e em que se abre o coração a esta pluralidade de proveniências."

Bem, tem acontecido. É muito interessante a quem anda um pouco por todos os lados, como é o meu caso, verificar, reparar nisso. Cada vez mais nas nossas liturgias participam pessoas que vêm de outros continentes. Umas são católicas e outras. mesmo não sendo, procuram algum local, alguma referência religiosa. Por isso, esta necessidade de redobrar o acolhimento, algo que, efetivamente, já se verifica. E, em muitas comunidades, até com um papel muito positivo de colaboração em várias espécies de liturgia, no canto, no acolitado, enfim, em tudo mais que cada assembleia litúrgica requer e com muita participação de algumas destas pessoas, sobretudo daquelas que já dominam o português e em especial, está claro, dos nossos irmãos do Brasil, que têm aquele português com açúcar, como se diz, que até torna a liturgia mais bonita.

Este tempo vai obrigar a que a liturgia se adapte, de alguma forma, para que o encontro com Jesus Cristo chegue também aos que agora encontram no nosso país um local para refazer as suas vidas ou é prematuro falar-se ainda disso?

Varia. Há casos muito positivos, há outros que são menos. Por exemplo, quando visitava estabelecimentos de ensino, concretamente escolas básicas, ver aquelas crianças vindas de tanto lado, ali do centro de Lisboa... São colegas numa altura em que se fazem amizades para a vida. Elas não fazem distinção nenhuma. As crianças não fazem distinção nenhuma, se é mais escuro, se é mais claro, se vem da Europa, se vem de fora... Há um caldo de uma nova cultura, muito mais integrada. É começar por aí, com as crianças e com os níveis básicos de educação. É uma boa maneira de se fazer esse Portugal do futuro mais integrado, porque, repito, é a altura em que se fazem amizades para a vida e em que se abre o coração a esta pluralidade de proveniências.

É mais um caso em que o culto faz cultura, não é? A relação entre o culto e a cultura não é apenas os nossos espaços poderem ser utilizados por outras expressões culturais, desde que apropriadas ao espaço. Não, é que o próprio culto faz cultura, na medida em que reúne pessoas. Nós, por exemplo, num país como o nosso, e noutros como nós também, é a única ocasião em que pessoas, independentemente da idade, da proveniência, da categoria social, como se dizia, estão reunidas, muitas delas periodicamente, como a participação dominical, que eu não sei se hoje chegará aos 10%, mas a participação ocasional muito mais, sobretudo naquelas datas mais marcantes. É um local e uma ocasião de encontro de gente que vem de muito lado e nesse sentido faz cultura. Acolhe, faz cultura, faz com que as pessoas partilhem o que têm dentro de si, o seu coração, as suas aspirações. Portanto, o culto faz cultura.

Ah, isso com certeza que é, exatamente na medida em que nós criamos condições e estímulos para que as pessoas se desenvolvam com todo o potencial que têm dentro de si para serem pessoas, quer dizer, seres em relação. E porem também a favor dos outros aquilo que são os seus dons, os seus dotes, em termos religiosos também os seus carismas, as suas graças particulares, para beneficiar o conjunto. Na medida em que isso acontece, com certeza que se cria um bom futuro.

Isso é sempre, isso é sempre porque, no fundo, a educação é aquilo que faz com que ponhamos em prática tudo o que temos já em potência. Cada ser humano que aparece neste mundo, nas suas famílias, nos seus meios, onde vai crescendo transporta dentro de si imensas potencialidades e é exatamente através da educação que essas potencialidades depois se tornam realidades.

Como olha para os conflitos atuais no mundo, quando parece que aos poderosos tudo ou quase tudo é permitido?

Com pena, claro está. Com pena e mais do que com pena com sofrimento, porque o sofrimento das outras pessoas também deve ser o nosso e em todas estas situações. A humanidade está muito contrariada, tudo aquilo que podia ser motivo de crescimento conjunto acaba por ser o contrário, não é? Isto com certeza que nos faz muito sofrimento e estamos muito próximos de todos aqueles que estão nas primeiras linhas do combate pela paz, pela civilização, pela justiça. Também não há paz se não houver justiça e isso tem que ser uma preocupação constante, não pode ser uma coisa entre aspas em que a gente pensa de vez em quando porque, hoje em dia, com esta globalização que tem efeitos positivos, mas também tem outros, aquilo que acontece com os outros tarde ou cedo acontece connosco.

Já se ultrapassaram todos os limites em Gaza?

Em Gaza e noutras situações. Temos muito presente a situação de Gaza, tudo aquilo que vamos sabendo e vamos vendo, concretamente com níveis mínimos de subsistência que não são garantidos, a fome, enfim, tudo mais, as doenças, aquelas crianças como nós as vemos na televisão... Tudo isso nos dói profundamente, mas eu devo lembrar que não é a situação única. É uma situação que tem de ser ultrapassada, com certeza, e rapidamente ultrapassada, não pode esperar. Mas pelo mundo fora há muitas outras situações, em África, na Ásia e por aí fora, de conflitos que também põem em causa a sobrevivência de populações inteiras e já duram há muito tempo.

Não têm a visibilidade que se quer?

Hoje não têm, isto é assim, mais ou menos há vez, porque a comunicação social vai-se centrando neste ou naquele aspeto. Com certeza que Gaza, hoje, é uma necessidade prioritária. Não pode ser adiada.