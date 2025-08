Jubileu dos Jovens: Centenas confessam-se para "encontrar paz" e reforçar ligação a Deus

A fila para entrar era longa, acompanhando parte das grades colocadas ao longo do recinto do Circo Massimo, em Roma. Centenas de rapazes e raparigas dos quatro cantos do mundo aguardavam para se confessar, esta sexta-feira, dia 1, véspera do primeiro grande encontro dos peregrinos com o Papa Leão XIV, no Jubileu dos Jovens.

Enquanto uns tomavam notas, outros cantavam e rezavam. Alguns resistem a falar sobre um tema “íntimo” como o sacramento da reconciliação. “É muito pessoal”, diz um jovem brasileiro.

À entrada, a portuguesa Sara Santos, de 14 anos, admite que, ao contrário de muitos dos seus amigos, não tem vergonha de pedir perdão dos seus pecados.