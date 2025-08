Jubileu. O que é a esperança? Os jovens explicam

Na fila para obter informação sobre o Jubileu dos Jovens, num dos pontos criados para o efeito, no Vaticano, o mexicano Diego Vasquez conta que, neste ano da esperança, convocado pelo Papa Francisco, fez questão de estar em Roma. Quer partilhar a fé com peregrinos de todo o mundo.

“Nestes tempos tão difíceis de tanta guerra, incerteza, insegurança, é preciso ter esperança em Cristo para que, como jovens católicos, sejamos esta esperança para todo o mundo”, conta à Renascença, dizendo que cada um deve começar em si, na sua relação com Deus, para depois “partilhar a alegria do Evangelho com outros”. “Estamos todos incluídos [no que diz respeito à esperança]: os governos encarregados da paz, a Igreja promotora de paz.

Aliás, o Papa Leão disse que o Vaticano pode ser intermediário nesse diálogo de paz na Ucrânia e em Gaza, por exemplo”, sublinha o mexicano de 22 anos, que viajou com um grupo da paróquia de San Juan, Jalisco.

A poucos metros, a caminho da Praça de São Pedro, o italiano Alberto, que veio de Génova, no norte do país, confessa que decidiu participar neste Jubileu depois de “uma experiência muito marcante e emotiva na JMJ de Lisboa”. Diz que ter esperança é tentar ser melhor quotidianamente. “Implica também procurar melhorar todos os dias a realidade à nossa volta, para criar algo melhor. Na Igreja há muita gente com esperança, que espera e constrói de facto”, afirma o peregrino de 25 anos.