Lei dos Estrangeiros: "Ponham de lado as ideologias", pede Obra Católica Portuguesa das Migrações

A diretora da Obra Católica Portuguesa das Migrações (OCPM), Eugénia Quaresma, pede que se “ponham de lado as ideologias” e defende que “é tão importante a vida dos migrantes como a dos autóctones”.

A poucos dias do arranque da quinquagésima terceira Semana dos Migrantes e Refugiados que inclui a habitual Peregrinação ao Santuário de Fátima, Eugénia Quaresma, insiste, na Renascença, nos pedidos de revisão da lei dos estrangeiros, ao mesmo tempo que não se mostra surpreendida pelo facto de o Presidente da República ter enviado para o Tribunal Constitucional (TC) o articulado que, em sua opinião, foi aprovado "de uma forma muito célere e pouco dialogante”.

Eugénia Quaresma reafirma que a lei “introduz desigualdades”. Embora reconheça “o direito do Estado em regular as entradas”, a dirigente da OCPM defende que as decisões tomadas em relação ao reagrupamento familiar têm de ser revistas.

“É bom termos presente que nós reconhecemos o direito do Estado em regular as entradas, mas isso não pode ser feito em prejuízo de quem já está a cumprir com a legislação portuguesa e está conforme a lei”, acentua.

A diretora da OCPM pede, por isso, uma lei que seja fruto de “um amplo consenso” e que esteja “ao serviço do bem comum”.

“É importante que uma lei que mexe com a vida das pessoas esteja em conformidade em todos os aspetos e tenha um amplo consenso parlamentar. É importante que todos os partidos sejam ouvidos e que ponhamos de lado as ideologias e que tenhamos em mente que é tão importante a vida dos migrantes que vem trabalhar para o nosso país como a dos autóctones”, reforça.

Migrantes missionários da Esperança

A 10 dias do inicio da Semana Nacional das Migrações, que inclui a habitual Peregrinação ao Santuário de Fátima, Quaresma diz acreditar numa boa participação. Este ano, a celebração de 12 e 13 de agosto será presidida pelo arcebispo emérito de Urgell e ex-copríncipe de Andorra, D. Joan-Enric Vives.

“Migrantes missionários da esperança” é o tema da Semana Nacional que vai decorrer de 10 a 17 de agosto. Eugénia Quaresma diz que “é nos momentos mais adversos que os migrantes nos dão o seu testemunho de esperança”.

“É a esperança que vai alimentando a vida de muitos migrantes que enfrentam diferentes adversidades, nomeadamente no nosso país, com estas alterações legislativas”, acrescenta.

A diretora da OCPM sustenta que, quando se ouve as suas as histórias, “percebemos que é a esperança que os move”.

"A esperança de ter os documentos, a esperança de ter a família, a esperança de melhorar de vida. É isso que vai conduzindo as pessoas e que as ajuda a enfrentar as adversidades”, assinala.

“A grande esperança está aqui, no coração desta Semana, no seu programa e neste tempo de oração que vamos viver. E portanto, queremos que esta Semana Nacional do Migrante nos ajude a entender e a agir nesta nossa sociedade, que manifesta sinais de polarização”, reforça.

Evangelizar através do acolhimento

Nestas declarações à Renascença, a diretora da OCPM reflete também sobre os indícios preocupantes de hostilidade que se verificam no nosso país em relação a quem chega e considera “muito importante, que, nomeadamente os agentes pastorais, nomeadamente os cristãos, sejam capazes de serem vozes moderadas, vozes capazes de construir pontos, vozes que sejam capazes de promover o encontro”.

“Não nos serve dividir para reinar, não nos serve termos migrantes contra migrantes. Não é bom para a nossa sociedade, não é isto que faz progredir a nossa sociedade. Precisamos de conhecer quem está à nossa volta, de conhecer quem são os nossos colegas de trabalho, quem são os nossos colegas de escola e de dialogar e de promover a boa vizinhança”, sublinha.

“Creio que isto é possível, se não embarcarmos naquilo que às vezes prolifera nas redes sociais, que são mensagens contra as pessoas sem sequer as conhecermos”, alerta.

Eugénia Quaresma deixa, por fim, um sublinhado sobre o papel da Igreja no acolhimento, falando “de grandes gestos" que encerram “um segredo que algumas pessoas ainda não perceberam”.

“Nós, pela hospitalidade, por aquilo que fazemos, estamos a evangelizar. Cada vez que somos capazes de pôr o que rezamos em prática, estamos a evangelizar, estamos a dar a conhecer a mensagem cristã. E, portanto, não devemos temer de assumir a nossa identidade de uma forma fraterna, porque a nossa sociedade carece de gestos de fraternidade. Não podemos desistir de promover a fraternidade, não podemos desistir de promover a justiça, porque ela ajuda-nos a alcançar a paz”, declara.

A semana que começa a 10 e termina a 17 de Agosto, inclui a Peregrinação Nacional do Migrante e do Refugiado a Fátima, que será presidida, por D. Joan-Enric Vives, arcebispo emérito de Urgell e ex-copríncipe de Andorra.

Em 2024, o Copríncipe episcopal do Principado de Andorra participou, pela primeira vez, numa peregrinação internacional aniversária. Monsenhor Joan-Enric Vives i Sicília deslocou-se em visita privada, tendo na ocasião relatado à "Voz da Fátima" ter vivido as celebrações de forma especial: “Fátima maravilha sempre o peregrino que dela se aproxima”, declarou o bispo, referindo que o lugar “respira doçura, proteção e maternidade divina."