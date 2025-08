Em vigília, Papa Leão XIV pede a jovens que sejam "testemunhas de justiça e paz"

Acolhido em clima de festa, Leão XIV demorou mais de meia hora a percorrer o recinto de Tor Vergata, para saudar cerca de um milhão de jovens concentrados para celebrar o Jubileu da Esperança. Quando desceu do papamóvel, pegou na Cruz de madeira alusiva ao Jubileu, caminhou uma parte do percurso e subiu até ao altar, acompanhado por uma pequena delegação juvenil, com representantes dos cinco continentes, enquanto outros mais longe gritavam “Esta é a juventude do Papa”.

Durante a vigília de oração, o Santo Padre respondeu a três perguntas, em diferentes línguas.

À primeira, sobre tecnologia, redes e solidão, afirmou em espanhol que a Internet e as redes sociais se tornaram “uma oportunidade extraordinária de diálogo, encontro e intercâmbio entre as pessoas” sublinhando, no entanto, que “estes instrumentos tornam-se ambíguos quando dominados por lógicas comerciais e interesses que destroem as nossas relações em milhares de fragmentos.” Além disso, “temos hoje algoritmos que nos dizem o que temos de ver, o que pensar e quem deveriam ser os nossos amigos. Ora, quando o instrumento domina o homem, o homem torna-se um instrumento do mercado e, por sua vez, uma mercadoria”, denunciou. “Só relações sinceras e laços estáveis fazem crescer histórias de vida boa”.

A segunda pergunta, formulada em italiano, baseou-se no clima de incerteza de muitos jovens, tentados a adiar decisões, com medo do futuro.

“A escolha é um ato humano fundamental”, sublinhou o Papa. A escolha por excelência é a decisão sobre a nossa vida: que homem queres ser? Que mulher queres ser? Queridos jovens, aprende-se a escolher através das provações da vida e, antes de tudo, lembrando que fomos escolhidos. Tal memória deve ser explorada e educada”.

A este propósito, recordou as palavras que, há vinte e cinco anos, São João Paulo II proferiu naquele mesmo local, em Tor Vergata, durante a Jornada Mundial da Juventude de 2000: “é Jesus quem buscais quando sonhais a felicidade; é Ele quem vos espera, quando nada do que encontrais vos satisfaz; Ele é a beleza que tanto vos atrai; é Ele quem vos provoca com aquela sede de radicalidade que não vos deixa ceder a compromissos”.

Leão XIV recordou a todos que recebemos a vida gratuitamente, sem a escolher e que “na origem de nós mesmos não houve uma decisão nossa, mas um amor que nos quis”. Por isso, “ao longo da existência, quem nos ajuda a reconhecer e renovar esta graça nas escolhas que somos chamados a fazer mostra-se verdadeiramente amigo”.