​Papa aos jovens: “Não enganem a sede do coração: mesmo aos 20 anos, deixem entrar Deus”

O Papa Leão XIV apelou este domingo aos jovens para que "deixem entrar Deus".

“Não enganem a sede do coração: mesmo aos 20 anos, deixem entrar Deus”, disse o Papa durante a homilia da missa que encerreu o Jubileu dos Jovens.



“Não fomos feitos para uma vida onde tudo é óbvio e parado, mas para uma existência que se renova constantemente no dom, no amor”, disse o Papa perante mais de um milhão de jovens reunidos em Tor Vergata, em Roma, a pouco mais de uma dezena de quilómetros do Vaticano .

“Aspiramos continuamente a um ‘algo mais’ que nenhuma realidade criada nos pode dar. Sentimos uma sede tão grande e ardente que nenhuma bebida deste mundo pode saciar. Diante dela, não enganemos o nosso coração, tentando extinguir essa sede com subterfúgios ineficazes.”

Na homilia da missa de encerramento deste jubileu, o Santo Padre sugeriu aos jovens que levem a sério “esta sede”, fazendo dela “um estrado para subir e espreitar na ponta dos pés, como fazem as crianças, pela janela do encontro com Deus”. Deste modo, “encontrar-nos-emos diante d’Ele, que nos espera, ou melhor, que bate gentilmente ao vidro da nossa alma (cf. Ap 3, 20)”, garantiu. “E, mesmo aos vinte anos, é bom abrir-lhe o coração, deixá-lo entrar, para depois nos aventurarmos com Ele rumo aos espaços eternos do infinito”.

"Não estamos doentes, estamos vivos”

Neste contexto, Leão XIV recordou as palavras do Papa Francisco aos jovens universitários, durante a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, quando, a propósito dos grandes interrogativos que não têm uma resposta simplista ou imediata, lhes disse: "Não estamos doentes, estamos vivos."

O Papa americano afirmou que existe uma solicitação importante no nosso coração, uma necessidade de verdade que não podemos ignorar, que nos leva a perguntar: “O que é realmente a felicidade? Qual é o verdadeiro sabor da vida? O que nos liberta dos pântanos do absurdo, do tédio, da mediocridade?”

Prevost disse onde podemos encontrar uma resposta: “A plenitude da nossa existência não depende do que acumulamos nem do que possuímos. Comprar, acumular, consumir não basta. Precisamos levantar os olhos, olhar para cima, para as 'coisas do alto', para perceber que, entre as realidades do mundo, tudo tem sentido apenas na medida em que serve para nos unir a Deus e aos irmãos na caridade, fazendo crescer em nós sentimentos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, de perdão, de paz."

Modelos de santidade

Por fim, Leão XIV citou São João Paulo II, nas palavras que dirigiu aos jovens, há 25 anos naquele mesmo recinto: “A nossa esperança é Jesus. É Ele «quem suscita em vós o desejo de fazer da vossa vida algo de grande, no aperfeiçoamento de vós próprios e da sociedade, tornando-a mais humana e fraterna» (XV Jornada Mundial da Juventude, Vigília de Oração, 19 de agosto de 2000)”.

O Papa convidou os jovens a cultivarem a amizade com Cristo através da oração, adoração, comunhão eucarística, confissão frequente e da caridade generosa, tal como fizeram os jovens Piergiorgio Frassati e Carlo Acutis, que brevemente (a 7 de setembro) serão canonizados. E concluiu com um pedido: “Onde quer que estejais, aspirai a coisas grandes, à santidade. Não vos contenteis com menos. Então, vereis crescer todos os dias, em vós e à vossa volta, a luz do Evangelho."