Papa visita jovem espanhol internado durante Jubileu

O Papa Leão XIV visitou esta segunda-feira à noite o jovem espanhol Ignacio Gonzálvez, que foi hospitalizado em Roma durante o Jubileu dos Jovens.



Ignacio Gonzálvez encontra-se internado no Hospital Bambino Gesù. Leão XIV deslocou-se à unidade e manteve uma “conversa calorosa” com o jovem e com a família, indica a Sala de Imprensa da Santa Sé.

Após visitar Ignacio Gonzálvez, o Papa “cumprimentou vários doentes na enfermaria de oncologia”.

Antes de regressar ao Vaticano, Leão XIV encontrou-se individualmente com alguns familiares dos jovens doentes, crianças e funcionários do hospital.

“Num ambiente emotivo , recitou o Pai-Nosso com os presentes e concedeu-lhes a bênção”, indica a Santa Sé.

O Jubileu dos Jovens decorreu entre 28 de julho e 3 de agosto, em Roma. No evento final, estiveram presentes cerca de um milhão de pessoas.