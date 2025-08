“A guerra é sempre uma derrota para a humanidade”: Papa apela à paz no 80.º aniversário dos bombardeamentos de Hiroshima

O Papa Leão XIV enviou uma mensagem ao bispo de Hiroshima, Alexis Mitsuru Shirahama, por ocasião das cerimónias do 80.º aniversário dos bombardeamentos nucleares que devastaram Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945.

Na nota, o Santo Padre saudou todos os que participam na homenagem, expressando “respeito e afeto pelos hibakusha”, os sobreviventes da tragédia, cujas histórias de sofrimento continuam a ser “um apelo urgente para construirmos um mundo mais seguro e fomentarmos um clima de paz”.

“A guerra é sempre uma derrota para a humanidade”, recordou o Papa, citando uma expressão repetida frequentemente pelo seu antecessor, o Papa Francisco.

Leão XIV destacou que Hiroshima e Nagasaki permanecem símbolos vivos do horror causado pelas armas nucleares, cujas consequências ainda hoje são visíveis e sentidas espiritualmente nas suas ruas, escolas e casas.

O Papa citou também o médico e sobrevivente de Nagasaki, Takashi Nagai, que escreveu: “A pessoa do amor é a pessoa de ‘coragem’ que não empunha armas”. E acrescentou que a verdadeira paz exige coragem para abandonar as armas, sobretudo aquelas com capacidade de provocar catástrofes indescritíveis.

“As armas nucleares ofendem a nossa humanidade comum e traem a dignidade da criação”, frisou, apelando a um compromisso global baseado na justiça, na fraternidade e no bem comum.

Referindo-se à atual conjuntura internacional, marcada por crescentes tensões e conflitos, o Papa afirmou que Hiroshima e Nagasaki devem ser vistas como “símbolos da memória”, que convidam a rejeitar a falsa segurança baseada na destruição mútua garantida.