Leão XIV: o que os jovens levam para casa após o Jubileu

Dois dias depois da missa em Tor Vergata, e ainda a caminho de Portugal, de autocarro, Marta Góis sorri ao recordar o encontro com o Papa Leão XIV, no Jubileu dos Jovens que decorreu, em Roma, entre os dias 29 de julho e 3 de agosto.

“Deixou-me um grande fogo no coração, uma vontade de o conhecer melhor e de rezar cada vez mais por ele, por perceber que, de facto, com o seu simples olhar apela também à nossa proximidade e à oração por ele e pela Igreja”, diz a jovem de 21 anos, das Equipas de Jovens de Nossa Senhora que destaca, também, o facto de o Papa – eleito há quase três meses – ter falado em italiano, espanhol e inglês. “Foi, também, um grande fator de proximidade querer falar com todos, com todas as línguas que conseguisse e acho que dessa maneira, também, chega ao nosso coração de maneira mais firme.”

Em Lourdes, França, numa das paragens da viagem onde o grupo de mais de 1.600 jovens do Patriarcado de Lisboa participou na missa e na procissão, Marta Góis conta que leva para casa o que o Papa disse sobre a amizade. Na vigília, e em resposta a uma das questões colocadas pelos jovens, Leão XIV lembrou que “só relações sinceras e laços estáveis fazem crescer histórias de vida boa”, palavras que Marta Góis quer levar para casa. “A amizade fundada em Cristo é uma das maiores formas de amor, porque queremos esta santidade para o outro”, assegura.