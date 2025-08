Fundação Jornada tem 360 mil euros para projetos de jovens após JMJ

“Vai impactar muito mais a juventude do que apenas aqueles que têm a sorte de ser jovens neste tempo”, diz D. Alexandre Palma, que recorda que o legado da JMJ é um “património estável”, de uma “escala extraordinária” e que “é um bem”.

Segundo as palavras de D. Alexandre Palma “o que se trata é de conservar e multiplicar este fundo”. Vão assim, “distribuir os proveitos desse fundo pelos jovens”, sublinha o bispo-auxiliar, acrescentando que esperam desta forma “beneficiar” várias gerações de jovens.

“ Vamos redistribuir os proveitos que este património gera . Neste sentido, é de maneira muito semelhante ao que boa parte das fundações que têm um fundo próprio e financiam as suas atividades funcionam”, esclarece.

Nesta “segunda fase” da vida da Fundação Jornada, como lhe chama D. Alexandre Palma, vão aplicar o dinheiro que resulta do lucro gerado pela Jornada Mundial da Juventude.

“Quer estar como amiga, parceira, suporte e como capacitadora dos jovens. Queremos fazer um caminho com os jovens. Não queremos apenas vê-los fazer esse caminho”, refere o também bispo-auxiliar de Lisboa.

Dois anos depois do Papa Francisco se ter despedido de Lisboa e da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), a Fundação que geriu o evento muda de nome - passa a chamar-se Fundação Jornada - e anuncia a abertura de um concurso de apoio aos jovens.

“A fé move, a ação multiplica” é o lema da Fundação

“É uma Fundação focada nos jovens, para os jovens, pelos jovens e com os jovens”, destaca Marta Figueiredo. A diretora-executiva lembra o legado da JMJ de Lisboa para sublinhar que querem “devolver aos jovens a confiança no futuro, dar-lhes o que eles precisam, capacitá-los com as competências para tomar decisões”.

Seguindo o lema da Fundação “A fé move, a ação multiplica”, querem ir ao encontro da “experiência dos jovens com o Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude”.

“É esta adesão que houve movida pela fé e que agora, segundo o convite do próprio Papa, chama os jovens à ação, transformação e multiplicação”.

Recordando as recentes palavras do agora Papa Leão XIV no Jubileu dos Jovens, é pedido à nova geração que sejam “agentes de transformação e esperança”.

Como será a intervenção da Fundação?

“O modelo de intervenção da Fundação será sempre através de quem já está no terreno”, indica Marta Figueiredo. “O nosso grande objetivo é potenciar aqueles que são os projetos que trabalham para os jovens ou são liderados por jovens”, refere a diretora-executiva da Fundação Jornada.

Marta Figueiredo esclarece que não irão atuar diretamente, mas sim, “através dos jovens e dos seus projetos.

Questionados sobre se irão atuar na área da habitação que muito preocupa a nova geração, D. Alexandre Palma afirma: “Não ignoramos que esse é um desafio muito importante da juventude, mas devo dizer que a escala do problema, no contexto nacional, é tal que vai muito além do que uma fundação como a nossa pode fazer”.

“Nós estamos com os jovens nos seus problemas, e também estamos com esse. Apesar da nossa escala grande, é muito pouca para o tamanho do desafio social que temos entre nós”, sublinha D. Alexandre Palma.

Também Marta Figueiredo lembra o momento da Via Sacra em Lisboa em que foi feito um levantamento dos problemas dos jovens: “percebemos que são inúmeros os desafios que existem, e a habitação é, sem dúvida, um desses temas, mas à medida que íamos fazendo o aprofundamento desta decisão de onde é que nos queremos focar, foi ficando cada vez mais claro que o nosso foco é o jovem”.

“Não podemos resolver todos os problemas”, esclarece Marta Figueiredo. “Vamos capacitar os jovens para que eles próprios sejam capazes de enfrentar os desafios”, afirma a responsável.