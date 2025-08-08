Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 09 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

​Papa recebe quadro de Santo Agostinho com um anjo

08 ago, 2025 - 23:39 • Ricardo Vieira

Leão XIV é membro da Ordem de Santo Agostinho e no seu primeiro discurso apresentou-se como “filho de Santo Agostinho”.

A+ / A-

O Papa Leão XIV recebeu esta sexta-feira um quadro com uma representação de Santo Agostinho, três meses após ter sido eleito pontífice da Igreja Católica.

Uma delegação dos Museus Vaticanos encontrou-se com o Papa para lhe entregar a pintura onde aparece Santo Agostinho e um anjo, uma obra de um artista anónimo do século XVIII.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O quadro tem um significado particular. O Papa Leão XIV é membro da Ordem de Santo Agostinho e no seu primeiro discurso apresentou-se como “filho de Santo Agostinho”.

De acordo com o site Vatican News, a pintura restaurada é uma cópia gratuita da figura de Santo Agostinho, que aparece no fresco da Disputa do Santíssimo Sacramento, pintado por Raffaello Sanzio, em 1509, no Quarto da Signatura, no Vaticano.

Ordem de Santo Agostinho recebeu anúncio do novo Papa com "alegria"

Ordem de Santo Agostinho recebeu anúncio do novo Papa com "alegria"

Padre da Ordem de Santo Agostinho, de Santa Iria d(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 09 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como melhorar a Volta a Portugal?

Como melhorar a Volta a Portugal?

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande deslizamento de terra

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande(...)