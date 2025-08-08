​Papa recebe quadro de Santo Agostinho com um anjo

08 ago, 2025 - 23:39 • Ricardo Vieira
O Papa Leão XIV recebeu esta sexta-feira um quadro com uma representação de Santo Agostinho, três meses após ter sido eleito pontífice da Igreja Católica.
Uma delegação dos Museus Vaticanos encontrou-se com o Papa para lhe entregar a pintura onde aparece Santo Agostinho e um anjo, uma obra de um artista anónimo do século XVIII.
O quadro tem um significado particular. O Papa Leão XIV é membro da Ordem de Santo Agostinho e no seu primeiro discurso apresentou-se como “filho de Santo Agostinho”.
De acordo com o site Vatican News, a pintura restaurada é uma cópia gratuita da figura de Santo Agostinho, que aparece no fresco da Disputa do Santíssimo Sacramento, pintado por Raffaello Sanzio, em 1509, no Quarto da Signatura, no Vaticano.
Padre da Ordem de Santo Agostinho, de Santa Iria d(...)