Incêndios. Bispo da Guarda manifesta proximidade às populações "em sobressalto"

O bispo da Guarda, D. José Pereira, manifestou este domingo a sua proximidade às populações “em sobressalto” por causa dos incêndios e afirmou a sua solidariedade para com os bombeiros, desejando que, após o combate, se possa avançar na prevenção.

“Deus permita que, após as operações de combate, se possa avançar mais decididamente nas operações de prevenção”, afirmou D. José Pereira

Na nota episcopal, enviada à Agência ECCLESIA ao início da noite deste domingo, o bispo da Guarda levanta “a Deus uma oração em favor das populações do Concelho de Trancoso mais fustigadas pelos incêndios”.

D. José Pereira refere-se à informação divulgada pelos órgãos de comunicação social e aos contactos que estabeleceu com os párocos pelos incêndios, nomeadamente em Aldeia Velha, Castaíde, Castanheira, Courelas, Fiães, Freches, Golfar, Miguel Choco, Moreira de Rei, Rio de Mel, Rio de Moinhos, Sintrão, Venda do Cepo.

“Manifesto a minha proximidade, e confiança nos nossos Bombeiros para quem suplico a assistência de Deus, a fortaleza, e a colaboração das populações”, afirmou o bispo da Guarda.

D. José Pereira lembrou também “a população do Pereiro, na freguesia do Sobral de São Miguel, concelho da Covilhã, e os Bombeiros envolvidos no combate às chamas, assim como todos os que estão envolvidos no combate aos incêndios por todo o país”.

“Uma referência também para quem esteve em sobressalto no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, nos dias anteriores, felizmente hoje já superado”, acrescenta a nota.

De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), quatro incêndios preocupam mais as autoridades, todos na zona norte do país, que mobilizaram mais de 1000 operacionais no combate às chamas, durante a tarde de domingo, assim como 392 veículos e 19 meios aéreos.

Na Diocese da Guarda, o fogo lavra em Frexes e Torres, em Trancoso, e em Pereira, na Covilhã.