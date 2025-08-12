Desembarque no Algarve mostra importância de "redes de emergência"

A diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações (OCPM) considera que o desembarque de 38 pessoas no Algarve na última sexta-feira mostra a “urgência” de ter redes de apoio a migrantes em Portugal. Numa conferência de imprensa esta terça-feira, em Fátima, a propósito da Peregrinação do Migrante e Refugiado, Eugénia Costa Quaresma “congratula” a resposta das autoridades, que deram prioridade “à situação de vulnerabilidade” e só depois ao procedimento jurídico. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“O que estas situações exigem é alguma urgência: tem de haver aqui uma rede de apoio para responder estas situações de urgência, sejam elas para permanecer, sejam elas para regressar. Pode haver humanidade neste tempo. Congratulei-me primeiro porque foram atendidas as vulnerabilidade”, afirmou, sobre o desembarque de 38 migrantes na última sexta-feira em Vila do Bispo, no Algarve. Sobre as condições de acolhimento destes migrantes (que ficaram a dormir em pavilhões desportivos), a diretora da OCPM ressalva que esta foi uma “situação de emergência”. Eugénia Costa Quaresma ressalvou que o “procedimento” é agora enviar os migrantes para Centros de Instalação Temporária e dar seguimento ao regresso destas pessoas ao países de origem.

Apesar de admitir ser “uma possibilidade” que Portugal passe a assistir desembarques ilegais de migrantes de forma mais frequente, Eugénia Costa Quaresma diz estar convicta de que as autoridades estão a trabalhar para evitar o crescimento dessas rotas, muitas vezes utilizadas para tráfico humano. “Nós temos a informação de que as redes costeiras estão mais vigilantes. Em seis anos, apenas foram detetados 140 migrantes. Portanto, não é um número invasor – quer dizer que as polícias estão a atuar e estão a fazer o seu trabalho para que este número não cresça. Também sabemos que estão atentos àquilo que podem ser as redes de tráfico: portanto, se estão a ensaiar, vão encontrando obstáculos”, afirmou em declarações à Renascença, à margem da conferência de imprensa. Ainda assim, e na eventualidade de o número de desembarques ilegais com migrantes crescer, a responsável da OCPM acredita que Portugal deve ser capaz de pôr a render e desenvolver as suas redes de acolhimento. “As redes de acolhimento são mistas, é sociedade civil e Estado, portanto é um compromisso de todos, assumido por todos e tendo em conta sempre a capacidade real do país. Neste momento, estamos a procurar, quer por lado da igreja, quer por lado do Estado, tomar consciência do que é a real capacidade de acolhimento”, sublinhou.

Lei de Estrangeiros deve "promover diálogo" com países de origem Quanto à Lei de Estrangeiros, a diretora da OCPM considera que o chumbo do Tribunal Constitucional e o veto do Presidente da República devem incentivar ao diálogo e à “reflexão das diferentes forças políticas” para chegar a um diploma “humanista”. “A lei de estrangeiros exige que todas as forças políticas se sentem à mesa e conversem, porque as diferentes perspetivas são importantes para a reflexão. [Para que], atendendo à situação de Portugal, às pessoas que nos procuram ou que vêm cá parar, nós construirmos uma solução conjunta e podermos, à semelhança do que fizemos no passado, ter uma lei humanista e exequível”, frisou. No processo de revisão do diploma, Eugénia Costa Quaresma espera também que a nova versão esteja alinhada com a Carta Universal dos Direitos Humanos e a diretivas da União Europeia, promovendo o “diálogo diplomático” com os principais países de origem dos migrantes em Portugal “Creio que algumas das situações exigem este encontro e esta diplomacia para normalizar as migrações e olharmos os migrantes de uma forma positiva e não como vem sendo publicitado, como vemos nas redes sociais, ouvimos falar de invasão. Não é disso que se trata. Não esquecer a origem, não esquecer as causas e não esquecer o trabalho diplomático”, apelou.

Portugal pode ser "exemplo" na imigração Para a diretora da OPCM, os “migrantes de hoje não são diferentes dos migrantes da história”, principalmente nos momentos em que “denunciam guerras e opressões”. Também a marcar presença na conferência de imprensa, D. José Traquina alinhou-se com esta perspetiva, referindo que Portugal tem bons exemplos no combate ao tráfico humano, como o acordo bilateral com Marrocos para a imigração. “Existem condições para as coisas serem bem feitas. Se as coisas não acontecem bem feitas, então surge uma preocupação, que é o tráfico – alguém que está a continuar a explorar situações de fragilidade e a explorar pessoas para as trazer sem que ser pelos vias legais”, apontou, ressalvando, no entanto, o “esforço das autoridades políticas” para “garantir cuidado e segurança” a quem vem trabalhar para Portugal.