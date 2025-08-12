Milhares de migrantes esperados nas celebrações de agosto em Fátima

Milhares de migrantes são esperados esta terça-feira e na quarta no Santuário de Fátima, para a peregrinação internacional de 12 e 13 de agosto, presidida por um prelado de Espanha: o arcebispo emérito de Urgel, Joan-Enric Vives i Sicília.

A peregrinação integra a peregrinação nacional do migrante e do refugiado, o momento de maior destaque da 53.ª Semana Nacional das Migrações, que começou no dia 10 e termina no próximo domingo.

Tem como tema “Migrantes, missionários da esperança”, título da mensagem do Papa Leão XIV para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que se assinala em 4 e 5 de outubro.

As celebrações no Santuário de Fátima começam às 17h30, com a procissão eucarística, e, a partir das 21h30, decorre a recitação do terço, seguindo-se a procissão das velas e a celebração da palavra.

Já na quarta-feira, as cerimónias religiosas iniciam com a procissão eucarística, às 7h00, e, duas horas depois, o terço, na Capelinha.

A missa, com a bênção dos doentes e a procissão do adeus, encerra a peregrinação, também conhecida como peregrinação dos emigrantes, e na qual se cumpre uma tradição iniciada há mais de 80 anos por um grupo de jovens da Juventude Agrária Católica de 17 paróquias da então Diocese de Leiria, a oferta de trigo.

70 anos do Museu

Segundo o templo, também na quarta-feira, mas à tarde, é assinalado o 70.º aniversário da fundação do Museu do Santuário de Fátima, com uma visita guiada à exposição temporária e a exibição de um pequeno documentário.

O museu “tem por missão estudar e dar a conhecer a história e a memória das Aparições de Fátima e do Santuário” através da “preservação e exposição de diferentes testemunhos materiais que reportam ao tempo das Aparições e de múltiplos objetos que foram guardados ao longo das diferentes épocas da história de Fátima”.

A sua peça mais emblemática é a coroa da Imagem da Virgem de Fátima, segundo a página oficial do santuário na Internet.

A coroa foi oferecida, em 1942, por mulheres de Portugal, após uma campanha de peças de joalharia, em agradecimento à Virgem pelo facto de o país não ter tomado parte na II Guerra Mundial. Tem incorporada a bala extraída do corpo do Papa João Paulo II (1920-2005) quando foi vítima de um atentado na Praça de São Pedro Roma, em 1981.

Ainda na quarta-feira, vai ser lembrada a queda do Muro de Berlim durante o terço e procissão das velas, junto ao monumento, na entrada sul do recinto de Oração, aí colocado em 13 de agosto de 1994.

Com 2.600 quilogramas e 3,60 metros de altura por 1,20 metros de largura, o fragmento do Muro de Berlim chegou a Fátima por ação de um emigrante português.