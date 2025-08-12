"Os migrantes não são um problema", diz arcebispo emérito de Andorra

O arcebispo emérito de Urgel, em Andorra, alertou na noite desta terça-feira que os “migrantes não são um problema” e pediu uma “resposta solidária” a quem chega a Portugal e à Europa para trabalhar. Na homília da procissão das velas, em Fátima, D. Joan Enric Vives (que serviu numa das províncias de Andorra com uma das maiores comunidades portuguesas naquele país) apelou à mobilização de todos para ajudar a população estrangeira, relembrando que essa é também uma forma de compromisso "com os que não têm voz” e de “viver o Evangelho”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“A imigração, os migrantes não são um problema: são um sinal dos tempos que exige uma leitura evangélica e uma resposta solidária. O Papa Francisco sintetizou a atitude cristã face à migração em quatro verbos: acolher, proteger, promover e integrar. Estes são um verdadeiro programa pastoral, social, político, religioso e humano”, afirmou.

Na visão do também antigo copríncipe de Andorra, a mensagem de Nossa Senhora de Fátima deve ser lida como um incentivo à “defesa dos direitos humanos dos migrantes”, que deixam o seu país por “necessidade ou em busca de liberdade” e que têm “o direito a ser tratado com dignidade em qualquer fronteira”.

“Acolher migrantes não é uma opção política; é uma exigência evangélica. Significa defender a dignidade sagrada de cada ser humano, criado à imagem de Deus. Devemos reconhecer o rosto de Cristo no migrante”, realçou, num recinto iluminado pelas centenas de velas erguidas na noite da habitual Peregrinação do Migrante e Refugiado. Relembrando o “modelo de Maria”, D. Joan Enric Vives apelou aos cerca de 60 mil fiéis presentes para “construir pontes e não muros”, procurar a "fraternidade" e também a "justiça com cada irmão e irmã” e erguer um acolhimento de “verdadeira fé e amor”.