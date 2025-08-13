Arcebispo emérito de Andorra alerta que migrantes "precisam de esperança viva"

O arcebispo emérito de Urgel em Andorra, D. Joan Enric-Vives, apelou esta quarta-feira em Fátima à solidariedade para com os migrantes e refugiados, a quem se referiu como “os nossos irmãos e irmãs” que mais precisam de “esperança”. “O Jubileu é um tempo de graça, de reconciliação, de libertação e de consolação. E se há alguém que precisa desta esperança viva hoje, são os nossos irmãos e irmãs, migrantes e refugiados, homens e mulheres marcados pela incerteza e pela espera”, afirmou, na eucaristia final da Peregrinação do Migrante e Refugiado, que se assinala esta quarta-feira no Santuário, a propósito do 13 de agosto. No texto lido durante a eucaristia, o arcebispo emérito de Urgel lembrou a história da Igreja e de Nossa Senhora, também ela “peregrina e refugiada” e com passagens pelo Egito e pelas terras onde hoje se situa a Faixa de Gaza. Para provar que a mensagem de Nossa Senhora continua atual devido à necessidade de “consolação, conversão e, sobretudo, esperança”, o também antigo príncipe de Andorra deu o exemplo de muitos migrantes que têm atualmente “uma mala numa mão e a fé na outra”.

Na leitura de D. Joan, essa imagem deve inspirar os católicos e transformar a Igreja, para que se aproxime de um “Deus que salva, cuida e não se esquece de ninguém, sobretudo dos mais vulneráveis”. “Acolher migrantes não é apenas uma obra de caridade; é uma opção evangélica e jubilar. Porque cada vez que acolhemos um irmão ou uma irmã migrante, estamos a acolher Cristo. E neste tempo de graça, a Igreja é chamada a ser mais maternal do que nunca, mais aberta, mais hospitaleira”, frisou. Também o Papa Leão XIV foi citado na homília, com o antigo chefe de Estado andorriano a falar da mensagem de julho passado na Festa dos Migrantes e Refugiados em Roma para mostrar que o fenómeno da migração não é novo: apenas mudaram os motivos que levam as pessoas a abandonar as suas terras, hoje mais focados nas “guerras” e “fenómenos climáticos extremos” e não tanto em “questões de trabalho”. Perante uma audienci de 50 milhares de pessoas e pontuada por bandeiras de todo o mundo (como Ucrânia, Angola, Venezuela e Alemanha), D. Joan Enric-Vives dirigiu-se também aos migrantes, mostrando-lhes que, embora precisem de esperança, também eles podem ajudar a transformar positivamente as comunidades onde vivem.