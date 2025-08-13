Menu
  • Noticiário das 10h
  • 13 ago, 2025
Audiência Geral

“Deus nunca falha. Mesmo quando o traímos”

13 ago, 2025 - 10:41 • Aura Miguel

Aos fiéis polacos, a propósito da festa de São Maximiliano Kolbe que amanhã se assinala, o Papa encorajou todos a seguirem o exemplo da sua atitude heróica de sacrifício pelo outro. Kolbe, missionário franciscano, morreu em Auschwitz, oferecendo-se, como voluntário, para substituir um pai de família condenado à morte.

“O amor, quando é verdadeiro, não pode ignorar a verdade”, disse esta quarta-feira o Papa, na habitual audiência geral.

Na catequese que tem vindo a dedicar aos últimos passos de Jesus, Leão XIV sublinhou que a fé não nos poupa da possibilidade do pecado, mas oferece sempre um caminho para sair dele: o da misericórdia.

“Jesus não se escandaliza diante de nossa fragilidade. Ele sabe bem que nenhuma amizade está imune ao risco de traição. Mas continua a confiar”, sublinhou Leão XIV.

O Papa afirmou que, apesar de podermos ser nós a quebrar a confiança em Deus, ainda que possamos falhar, Deus nunca falha. “Mesmo que possamos trair, Ele nunca deixa de nos amar. E se nos deixarmos alcançar por esse amor - humilde, ferido, mas sempre fiel - então podemos verdadeiramente renascer. E começar a viver não mais como traidores, mas como filhos sempre amados."

Aos fiéis polacos, e a propósito da festa de São Maximiliano Kolbe que amanhã se assinala, o Papa encorajou todos a seguirem o exemplo da sua atitude heróica de sacrifício pelo outro. "Por sua intercessão, suplicai a Deus que conceda a paz a todos os povos que vivem a tragédia da guerra”, disse.

Maximiliano Kolbe, missionário franciscano, morreu em Auschwitz, oferecendo-se, como voluntário, para substituir um pai de família condenado à morte.

Devido ao calor intenso, a catequese de hoje foi proferida da Aula Paulo VI, mas Leão XIV deslocou-se também à Basílica de São Pedro para saudar os milhares de peregrinos que não couberam no auditório.

Esta tarde, o Santo Padre regressa à residência de Castel Gandolfo, onde permanecerá para mais alguns dias de descanso.

