Jornal Mensageiro de Bragança lança livro sobre "história nunca contada" do "25 de Abril no Nordeste Transmontano"

O jornal Mensageiro de Bragança vai apresentar o livro «25 de Abril no Nordeste Transmontano – A História nunca contada», uma “ferramenta de cidadania e memória coletiva”.

“Mais do que um registo comemorativo, esta publicação pretende afirmar-se como uma ferramenta de cidadania e de memória coletiva, oferecendo conteúdos que poderão ser úteis para escolas, investigadores e instituições, contribuindo para uma compreensão mais aprofundada da Revolução e do seu impacto no território transmontano”, indica o jornal.

A publicação reúne “contributos dos historiadores militares Abílio Lousada e David Martelo, que exploram os contextos históricos e geopolíticos da época, e do sociólogo Henrique Ferreira, que assina uma análise aprofundada da realidade socioeconómica e política da região à data da Revolução dos Cravos”.

A obra, que inclui “um capítulo dedicado à retrospetiva das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril no concelho de Bragança”, vai ser apresentada esta quarta-feira, às 18h00, no jardim do Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, em Bragança.

“A sessão de apresentação estará a cargo de Eleutério Alves, ex-deputado da Assembleia Constituinte eleito pelo distrito de Bragança após o 25 de Abril, cuja intervenção enriquecerá o enquadramento histórico e político do lançamento”, informa ainda o comunicado.

“O Mensageiro de Bragança reafirma o seu compromisso com a divulgação da história local e a promoção da memória democrática, valorizando o papel da imprensa regional como agente de cultura e cidadania”, finaliza.