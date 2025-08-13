Patriarca de Lisboa solidário com vítimas das tempestades em Cabo Verde

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, escreveu uma carta ao bispo de Mindelo, D. Ildo Fortes, face à tempestade que atingiu a ilha de São Vicente, em Cabo Verde.

O patriarca assume acompanhar "com profunda dor a perda de várias vidas humanas e a destruição provocada pela tempestade" e expressa "a mais sincera e fraterna solidariedade".

D. Rui Valério realça os laços que unem as duas dioceses. "Procuramos os melhores meios para ajudarmos quer espiritualmente, quer materialmente."

"As nossas orações sobem ao céu por aqueles que partiram, pelos seus familiares e por todos quantos perderam tanto. Invocamos também o divino Espírito Santo sobre todos aqueles que estão neste momento a fazer grandes esforços para procurar os desaparecidos e para dar condições de vida dignas a todos os que perderam casas e meios de subsistência", lê-se, na carta redigida pelo patriarca.