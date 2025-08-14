Menu
  • Noticiário das 20h
  • 14 ago, 2025
Em Destaque
"Não podemos continuar assim" na Ucrânia e em Gaza, diz Leão XIV

14 ago, 2025 - 01:54 • Ricardo Vieira

Papa considera que "problemas não podem ser resolvidos com a guerra". Vaticano "não pode parar" os conflitos, mas está "trabalhar" para isso e a utilizar uma "diplomacia suave".

O Papa Leão XIV apelou esta quarta-feira a um cessar-fogo na Ucrânia, ao fim da fome na Faixa de Gaza e à libertação dos reféns.

Em declarações aos jornalistas em Castel Gandolfo, o bispo de Roma defendeu a “diplomacia suave” do Vaticano para questões que “não podem ser resolvidas através da guerra”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Sobre o encontro entre os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia, marcado para sexta-feira, no Alasca, o Papa mantém a esperança numa trégua nos combates.

“Temos sempre que procurar um cessar-fogo. A violências, as muitas mortes, devem parar. Vamos ver como conseguirão chegar a um acordo, porque, depois de todo este tempo, qual é o propósito da guerra? Temos sempre que procurar o diálogo, os esforços diplomáticos, não violência nem armas”, declarou o Papa natural dos Estados Unidos.

Madonna pede ao Papa Leão XIV que visite Gaza “antes que seja tarde demais”

Madonna pede ao Papa Leão XIV que visite Gaza “antes que seja tarde demais”

Numa publicação nas redes sociais, a "pop star" le(...)

Questionado sobre uma eventual deportação da população da Faixa de Gaza, numa altura em que Israel prepara uma ocupação total, Leão XIV mostra-se “muito preocupado”.

“A crise humanitária deve ser resolvida. Não podemos continuar assim. Conhecemos a violência do terrorismo e o honramos aqueles que morreram, bem como os reféns - eles têm que ser libertados. Mas também temos que pensar nas muitas pessoas que estão a morrer de fome”, declarou.

Sobre o papel do Vaticano nos esforços para resolver estes conflitos, o Papa diz que a Santa Sé “não os pode parar”, mas está empenhada.

“Estamos a trabalhar, digamos assim, através de uma ‘diplomacia suave’, sempre convidando, encorajando o caminho da não violência através do diálogo e procurando soluções - porque estes problemas não podem ser resolvidos com a guerra”, salientou.

O Papa Leão XIV falava aos jornalistas à entrada da Villa Barberini, em Castel Gandolfo, onde vai passar alguns dias de férias, mas com várias atividades na agenda.

