  15 ago, 2025
Papa aos peruanos: "Se não damos Cristo na sua totalidade, damos muito pouco"

15 ago, 2025 - 07:00 • Aura Miguel

Numa mensagem aos participantes na Semana Social, Leão XIV diz que "toda a ação social da Igreja deve ter como centro e objetivo o anúncio do Evangelho de Cristo".

A+ / A-

“A dor da injustiça e da exclusão sofridas por tantos dos nossos irmãos e irmãs impele todos os batizados a responder, como Igreja”, frisou o Papa Leão XIV numa mensagem dirigida aos participantes na Semana Social a decorrer em Lima, no Peru.

Leão XIV que, sendo americano, tem também nacionalidade peruana, começa por apontar o exemplo dos santos que moldaram o rosto desta nação. O Papa peruano elogia “a nossa fé católica, que sempre foi professada em harmonia com o cuidado e o serviço aos mais necessitados” e reconhece que “só assim podemos compreender a ‘densidade de santidade’ que esta nação, tão próxima do meu ministério e da minha oração, experimenta”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Santa Rosa de Lima, São Martinho de Porres e São João Macías são alguns destes santos peruanos que dedicaram a vida a servir os pobres.

Leão XIV também apontou o exemplo do bispo espanhol São Toribio de Mogrovejo, que deu o melhor das suas forças em favor dos abandonados e daqueles que viviam naquelas regiões geográficas ou culturais “a que o meu antecessor, o Papa Francisco, chamou de periferias”. Prevost considerou este bispo do século XVI “o símbolo episcopal da autêntica sinodalidade e do Evangelho oferecido nas periferias"

O bispo de Roma sublinha, no entanto, que “os santos não são ornamentos de um passado barroco, mas surgem de um chamamento de Deus para construir um futuro melhor”. Por isso, “compreendamos que toda a ação social da Igreja deve ter como centro e objetivo o anúncio do Evangelho de Cristo. Pois, se não damos Cristo na sua totalidade, estaremos sempre a dar muito pouco”.

A mensagem do Papa deixa ainda um alerta para quem se dedica a servir os pobres e marginalizados: “Não são dois amores, mas um só e o mesmo, que nos move a dar tanto o pão material como o Pão da Palavra, que, por sua vez, pelo seu próprio dinamismo, despertará a fome do Pão do céu, aquele que só a Igreja pode dar, por ordem e vontade de Cristo, e que nenhuma instituição humana, por mais bem-intencionada que seja, pode substituir”.

  15 ago, 2025
