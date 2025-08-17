Leão XIV incentiva pais, professores e políticos a dizerem “não” à mentira

“Pensemos, por exemplo, no preço que deve pagar um bom pai, se quer educar bem os seus filhos segundo princípios sãos: mais cedo ou mais tarde terá de saber dizer «não», fazer algumas correções, e isso custar-lhe-á sofrimento", exemplificou o Papa, apontando que "o mesmo vale para um professor que queira formar corretamente os seus alunos, para um profissional, um religioso, um político que se proponha levar a cabo honestamente a sua missão, e para qualquer outra pessoa que se esforce por exercer com coerência, seguindo os ensinamentos do Evangelho, as suas responsabilidades”.

“Agir segundo a verdade tem um custo, porque no mundo há quem opte pela mentira e porque o diabo, aproveitando-se disso, muitas vezes procura impedir a ação dos bons”, disse Leão XIV durante o Angelus, em Castel Gandolfo.

Neste contexto, Leão XIV lembra que Jesus, convida, com a sua ajuda, “a não desistir e a não nos conformarmos com esta mentalidade, mas a continuar a agir em prol do nosso bem e do bem de todos, mesmo de quem nos faz sofrer”. E explica como: “Não responder à prepotência com a vingança, mas a permanecer fiéis à verdade na caridade. Os mártires dão testemunho disso derramando o seu sangue pela fé, mas também nós, em circunstâncias diferentes e de outro modo, os podemos imitar".

O bem dos povos em primeiro lugar

No final do Angelus, o Papa renovou o apelo pela paz no mundo. “Rezemos para que os esforços para pôr fim às guerras e promover a paz sejam bem-sucedidos, de forma a que, nas negociações, esteja sempre em primeiro lugar o bem comum dos povos”, frisou.

Leão XIV manifestou também a sua proximidade às populações do Paquistão, da Índia e do Nepal, atingidas por violentas inundações. “Rezo pelas vítimas e pelas suas famílias, e por todos os que sofrem com esta calamidade”, afirmou.

Em seguida, o Santo Padre almoçou, nos jardins da Vila Pontifícia, com um grupo de 110 pobres da diocese de Albano, acompanhados por alguns membros da Caritas diocesana. A refeição foi preparada e oferecida por restaurantes locais.