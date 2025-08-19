Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 19 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Papa aos bispos da Amazónia: Cuidar da “Casa” não é adorar a natureza

19 ago, 2025 - 12:41 • Aura Miguel

Leão XIV enviou um telegrama aos bispos da Conferência Eclesial da Amazónia, reunidos em Bogotá, na Colômbia.

A+ / A-

Leão XIV enviou um telegrama aos bispos da Conferência Eclesial da Amazónia, reunidos em Bogotá, na Colômbia. O Papa aponta três dimensões para o trabalho pastoral naquela região: anunciar o Evangelho a todos os homens, tratar de modo justo os povos que ali habitam e o cuidado pela Casa comum.

“Cristo deve ser anunciado de modo claro e com imensa caridade entre os habitantes da Amazónia” porque “o pão fresco e limpo da eucaristia é o único meio para ser realmente povo de Deus e corpo de Cristo”, frisou.

Leão XIV acrescenta que, nesta missão, “somos movidos pela certeza, confirmada pela história, de que onde quer que o nome de Cristo seja pregado, a injustiça recua proporcionalmente.”

Alguns observadores vêem já nestas palavras a antevisão de uma eventual encíclica sobre doutrina social da Igreja.

No que se refere ao cuidado da Casa comum, o Papa esclarece: “é evidente que temos o direito e o dever de cuidar da ‘Casa’ que Deus Pai nos confiou como administradores zelosos, para que ninguém destrua irresponsavelmente os bens naturais e muito menos se submeta a eles como escravo ou adorador da natureza”. E conclui, citando Santo Inácio de Loyola: “As coisas foram-nos dadas para louvar a Deus e alcançar assim a salvação das nossas almas”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 19 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?