Papa aos bispos da Amazónia: Cuidar da “Casa” não é adorar a natureza

Leão XIV enviou um telegrama aos bispos da Conferência Eclesial da Amazónia, reunidos em Bogotá, na Colômbia. O Papa aponta três dimensões para o trabalho pastoral naquela região: anunciar o Evangelho a todos os homens, tratar de modo justo os povos que ali habitam e o cuidado pela Casa comum.

“Cristo deve ser anunciado de modo claro e com imensa caridade entre os habitantes da Amazónia” porque “o pão fresco e limpo da eucaristia é o único meio para ser realmente povo de Deus e corpo de Cristo”, frisou.

Leão XIV acrescenta que, nesta missão, “somos movidos pela certeza, confirmada pela história, de que onde quer que o nome de Cristo seja pregado, a injustiça recua proporcionalmente.”

Alguns observadores vêem já nestas palavras a antevisão de uma eventual encíclica sobre doutrina social da Igreja.

No que se refere ao cuidado da Casa comum, o Papa esclarece: “é evidente que temos o direito e o dever de cuidar da ‘Casa’ que Deus Pai nos confiou como administradores zelosos, para que ninguém destrua irresponsavelmente os bens naturais e muito menos se submeta a eles como escravo ou adorador da natureza”. E conclui, citando Santo Inácio de Loyola: “As coisas foram-nos dadas para louvar a Deus e alcançar assim a salvação das nossas almas”.