“Ainda estou a tremer”. Grupo Folclórico de Barcelinhos encontra-se com Leão XIV

O Grupo Folclórico de Barcelinhos não vai esquecer tão cedo esta quarta-feira, dia em que se encontrou com o Papa Leão XIV, no final da audiência geral, no Vaticano. À Renascença, o presidente do grupo, Paulo Lopes, não esconde a emoção e confessa que as palavras são pobres para descrever a “experiência única” que viveu com os seus companheiros. “Não há palavras para descrever. Tivemos algumas dificuldades em chegar aqui... Até o autocarro avariou. Mas conseguimos chegar em cima da hora. Aliás, já tinha começado a própria sessão e ainda conseguimos entrar, mesmo dois minutos depois. Entrámos quase, como se costuma dizer, pela 'porta do cavalo' para chegarmos a tempo de acontecer. Mas, olhe... foi extraordinariamente bom, muito bom, muito bom, mesmo”, conta Paulo, emocionado.

O dirigente do grupo folclórico realça “que é uma experiência única, para o grupo, para Barcelos também, Barcelinhos”. “Não sabíamos bem para o que vínhamos e saímos daqui todos a delirar, mesmo, a tremer”, diz. “Trocaram algumas palavras com o Papa?”, perguntámos. “Sim, sim, sim, sim. Trocámos mesmo algumas palavras. Aliás, trouxemos uma lembrança: uma Sagrada Família feita por um artista plástico de Barcelos. Tentei explicar o melhor que soube, que podia, como é que era a lembrança, e trocámos umas palavras. O Papa perguntou de onde nós éramos, falou-se de Braga, mas não, nós somos de Barcelinhos, Barcelos, que é perto. Mas, pronto, foi assim... umas palavras”, conta.