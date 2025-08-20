“Ainda estou a tremer”. Grupo Folclórico de Barcelinhos encontra-se com Leão XIV

“Não há palavras para descrever. Tivemos algumas dificuldades em chegar aqui... Até o autocarro avariou. Mas conseguimos chegar em cima da hora. Aliás, já tinha começado a própria sessão e ainda conseguimos entrar, mesmo dois minutos depois. Entrámos quase, como se costuma dizer, pela 'porta do cavalo' para chegarmos a tempo de acontecer. Mas, olhe... foi extraordinariamente bom, muito bom, muito bom, mesmo”, conta Paulo, emocionado.

À Renascença , o presidente do grupo, Paulo Lopes, não esconde a emoção e confessa que as palavras são pobres para descrever a “experiência única” que viveu com os seus companheiros.

O Grupo Folclórico de Barcelinhos não vai esquecer tão cedo esta quarta-feira, dia em que se encontrou com o Papa Leão XIV, no final da audiência geral, no Vaticano.

O dirigente do grupo folclórico realça “que é uma experiência única, para o grupo, para Barcelos também, Barcelinhos”.

“Não sabíamos bem para o que vínhamos e saímos daqui todos a delirar, mesmo, a tremer”, diz.

“Trocaram algumas palavras com o Papa?”, perguntámos. “Sim, sim, sim, sim. Trocámos mesmo algumas palavras. Aliás, trouxemos uma lembrança: uma Sagrada Família feita por um artista plástico de Barcelos. Tentei explicar o melhor que soube, que podia, como é que era a lembrança, e trocámos umas palavras. O Papa perguntou de onde nós éramos, falou-se de Braga, mas não, nós somos de Barcelinhos, Barcelos, que é perto. Mas, pronto, foi assim... umas palavras”, conta.

Nestas declarações à Renascença, Paulo Lopes diz que o Papa Leão XIV “é uma pessoa super, super, super acessível” e até se disponibilizou para tirar algumas fotografias.

“Nunca mais vamos esquecer, todos nós; nunca mais, nunca mais vamos esquecer. Ainda estou a tremer, ainda estou a tremer”, confessa.

O Grupo Folclórico de Barcelinhos está a participar num festival de folclore em Sermoneta e preparou a participação na audiência geral quase de forma sigilosa, com a ajuda do seu pároco. Só não contava que o encontro com o Papa fosse “tão maravilhoso”.

Leão XIV ofereceu aos 40 elementos do grupo presentes na audiência um terço benzido.

“Foi uma coisa que todos nós levámos com um agrado enorme, com um agrado enorme mesmo”, completa Paulo Lopes.