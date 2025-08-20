Menu
​Leão XIV

Papa tem esperança, "mas é preciso trabalhar e rezar muito" pela paz na Ucrânia

20 ago, 2025 - 00:16

Leão XIV diz que, de vez em quando, fala com outros líderes envolvidos na guerra na Ucrânia.

A+ / A-

O Papa Leão XIV considera que há esperança num fim para a guerra na Ucrânia, mas é preciso trabalhar e rezar muito pela paz após os últimos desenvolvimentos diplomáticos.

Há esperança, mas ainda é preciso trabalhar muito, rezar muito e buscar de verdade o caminho para seguir adiante, encontrar a paz”, disse o bispo de Roma, esta terça-feira, em Castel Gandolfo, nos arredores de Roma, citado pelo site Vatican News.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Papa está de regresso ao Vaticano, após alguns dias de férias, e tem acompanhado os últimos desenvolvimentos na guerra na Ucrânia, nomeadamente os encontros do Presidente norte-americano, Donald Trump, com os homólogos da Ucrânia e da Rússia, bem como com líderes europeus.

Questionado pelos jornalistas, disse ainda que, de vez em quando, fala com outros líderes envolvidos na guerra na Ucrânia.

“De vez em quando falo com alguns. Continuamente. Vamos rezar e procurar formas de progredir", referiu.

Noutro plano, o sucessor do Papa Francisco disse que os 100 dias de pontificado têm sido "uma bênção de Deus".

"Tenho recebido tanto. Acredito profundamente na graça de Deus estou muito grato pelo forma como fui acolhido. Agradeço a todos", sublinhou.

Saiba Mais
