Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 22 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Papa apela: "Vivamos este dia em jejum e oração, suplicando ao Senhor o dom da paz"

22 ago, 2025 - 15:15

Esta sexta-feira assinala-se a festa de Nossa Senhora Rainha.

A+ / A-

O Papa Leão XIV apelou a que os fiéis celebrem o dia em jejum que convocou para esta sexta-feira em "oração, suplicando ao Senhor o dom da paz".

Numa publicação nas suas redes sociais, o Santo Padre celebra esta sexta-feira a memória da Bem-Aventurada Virgem Maria, "invocada também como Rainha da paz".

"Rezemos juntos para que os corações sejam libertados do ódio, para sair das lógicas da divisão e da retaliação, e que prevaleça uma visão de conjunto inspirada pelo bem comum", escreve Leão XIV.

O Papa convocou para esta sexta-feira, 22 de agosto, festa de Nossa Senhora Rainha, um dia de jejum e oração pela paz no mundo.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 22 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?