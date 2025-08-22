Papa apela: "Vivamos este dia em jejum e oração, suplicando ao Senhor o dom da paz"

22 ago, 2025 - 15:15
O Papa Leão XIV apelou a que os fiéis celebrem o dia em jejum que convocou para esta sexta-feira em "oração, suplicando ao Senhor o dom da paz".
Numa publicação nas suas redes sociais, o Santo Padre celebra esta sexta-feira a memória da Bem-Aventurada Virgem Maria, "invocada também como Rainha da paz".
"Rezemos juntos para que os corações sejam libertados do ódio, para sair das lógicas da divisão e da retaliação, e que prevaleça uma visão de conjunto inspirada pelo bem comum", escreve Leão XIV.
O Papa convocou para esta sexta-feira, 22 de agosto, festa de Nossa Senhora Rainha, um dia de jejum e oração pela paz no mundo.