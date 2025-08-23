Bispo emérito do Funchal Teodoro de Faria morreu hoje aos 94 anos

O bispo emérito do Funchal, Teodoro de Faria, morreu este sábado, um dia antes de completar 95 anos, revelou a Diocese do Funchal num comunicado enviado à Agência ECCLESIA.

"É com profundo pesar que a Diocese do Funchal comunica o falecimento de D. Teodoro de Faria, Bispo Emérito do Funchal, cuja vida foi inteiramente dedicada ao serviço de Deus e do povo madeirense", refere no comunicado, em que enaltece o seu papel e dedicação à igreja e ao povo da Madeira. .

Teodoro de Faria nasceu na freguesia de Santo António, no Funchal, ilha da Madeira, no dia 24 de agosto de 1930 e foi ordenado sacerdote em 22 de setembro de 1955, na Sé do Funchal. .

O Governo Regional da Madeira e o seu presidente, Miguel Albuquerque, reagiram à notícia desta morte manifestando "profundo pesar", endereçando "votos de pesar" à família e também "sublinhando a sua gratidão para com os relevantes serviços prestados em nome da região".

Na nota, sublinha que Teodoro Faria "está entre os madeirenses mais louváveis e destacáveis das últimas décadas, que para além do seu papel na Igreja teve "um percurso assinalável na Cultura, inclusive com vários livros escritos".

Teodoro de Faria foi bispo do Funchal entre 1982 e 2007, durante 26 anos, após ter estudado na Universidade Gregoriana, em Roma, no Pontifício Instituto Bíblico e na École Biblique et Archeologique de Jerusalém, e ter sido reitor do Pontifício Colégio Português, em Roma, entre 1976 e 1982.

Na Conferência Episcopal Portuguesa, o bispo do Funchal foi presidente da Comissão Episcopal para as Migrações e Turismo e membro da Comissão Pontifícia para os Migrantes e Itinerantes, tendo participado em Roma em diversos congressos.

Também foi representante da Conferência Episcopal Portuguesa na COMECE (Commission des Episcopats de la Communauté Européenne).

A Diocese do Funchal sublinha no comunicado que foi através dos seus esforços que o Papa São João Paulo II visitou a Madeira, em maio de 1991. .

Teodoro de Faria solicitou ao Papa Bento XVI a sua resignação, por limite de idade, em 2006.