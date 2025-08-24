Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 25 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Marcelo lembra Teodoro de Faria como figura dedicada de alma e coração aos madeirenses

24 ago, 2025 - 09:11 • Lusa

O bispo emérito do Funchal foi uma "personalidade marcante no âmbito religioso, cultural e pastoral, dedicou-se de alma e coração aos madeirenses que ficam hoje mais pobres com a sua partida", escreveu o Presidente da República.

A+ / A-

O Presidente da República lamentou hoje a morte do bispo emérito do Funchal, Teodoro de Faria, que morreu este sábado aos 94 anos, lembrando um homem que se dedicou "de alma e coração aos madeirenses".

Numa nota publicada no "site" da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa apresentou as condolências à diocese do Funchal e à Igreja Católica e lembrou Teodoro de Faria como "a figura querida da Região Autónoma da Madeira ao longo de várias décadas".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O bispo emérito do Funchal foi uma "personalidade marcante no âmbito religioso, cultural e pastoral, dedicou-se de alma e coração aos madeirenses que ficam hoje mais pobres com a sua partida", escreveu o Presidente da República.

Teodoro de Faria morreu no sábado, e hoje completaria 95 anos. Nasceu na freguesia de Santo António, no Funchal, ilha da Madeira, no dia 24 de agosto de 1930 e foi ordenado sacerdote em 22 de setembro de 1955, na Sé do Funchal.

Há ainda a apontar que foi bispo do Funchal entre 1982 e 2007, durante 26 anos, após ter estudado na Universidade Gregoriana, em Roma, no Pontifício Instituto Bíblico e na École Biblique et Archeologique de Jerusalém, e ter sido reitor do Pontifício Colégio Português, em Roma, entre 1976 e 1982.

Na Conferência Episcopal Portuguesa, o bispo do Funchal foi presidente da Comissão Episcopal para as Migrações e Turismo e membro da Comissão Pontifícia para os Migrantes e Itinerantes, tendo participado em Roma em diversos congressos.

Também foi representante da Conferência Episcopal Portuguesa na COMECE (Commission des Episcopats de la Communauté Européenne).

Teodoro de Faria solicitou ao Papa Bento XVI a sua resignação, por limite de idade, em 2006.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 25 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?