Museu Santuário de Fátima: “A imagem do próprio ser humano, da própria Humanidade”

O peregrino visita habitualmente este espaço?

Sim, nós temos a noção de que para muitos peregrinos vir a Fátima é também passar pelo Museu do Santuário de Fátima. Claro que seria impossível ter os 6,2 milhões de visitantes que o Santuário o ano passado teve presente nas suas celebrações, não havia nenhum espaço que comportasse esse número, mas os espaços do Museu do Santuário são dos mais visitados no nosso país.

Talvez não tenhamos essa noção, mas de facto os nossos números ficam acima de museus nacionais e de palácios nacionais que possam estar implantados na capital do país.

Esses números podem ser conhecidos?

Sim, nós no ano que passou tivemos nos diferentes espaços do museu 924.520 visitantes. Estes visitantes são em maior número obviamente nas casas de memória ligadas aos pastorinhos, mas depois também na exposição permanente e também na exposição temporária.

E também é uma verdade que sentimos que o Santuário consegue comunicar não apenas com os peregrinos, mas também com outros visitantes que vêm a este lugar e que pretendem levar daqui a história de Fátima, pretendem perceber a cultura deste lugar até ao nível patrimonial e até ao nível artístico. E, portanto, percebemos que estes peregrinos são aqueles que também vão às celebrações no Santuário e bem, mas também são aqueles que porventura possam até não ser praticantes do catolicismo e que veem aos nossos espaços museológicos e daqui levam obviamente informação, formação e cultura de Fátima.

Já respondeu em parte a minha pergunta seguinte que tinha a ver com a possibilidade de haver mais interesse do peregrino estrangeiro ou não em visitar este espaço e se notam visitas de pessoas que habitualmente não vêm em peregrinação….

Sim, claramente. Há alguns grupos que nós percebemos que estão claramente inseridos numa peregrinação, têm um programa religioso e, portanto, sabemos que ou antes ou depois da missa passam por estes espaços, mas há também alguns visitantes que claramente não estão ligados ao catolicismo e que nos visitam porque Fátima é também um espaço monumental constituído por um património artístico de primeiríssima água e depois também porque percebem que o museu vai instruí-los, vai fazê-los experimentar melhor este lugar. E esses visitantes, quer peregrinos, quer aquilo que eu chamo normalmente de forasteiros da cultura, são portugueses e são das outras nacionalidades que visitam o Santuário de Fátima.

Tem ideia de como é que eles, sobretudo esses “forasteiros da cultura”, chegam a Fátima, que informação lhes chega?

Sim, tenho normalmente a ideia de que Fátima é um lugar importante para a história do século XX em Portugal. Aqueles que vêm de fora de outros países percebem claramente isso, trazem algumas informações por vezes rudimentares do que é Fátima e do que é a própria narrativa das aparições e o conhecimento sobre a cultura deste lugar e ficam normalmente surpreendidos com o cuidado que o Santuário de Fátima tem quando lhes apresenta Fátima a partir das ferramentas da museologia que obviamente são ferramentas muito cuidadas que apresentam, através de uma cenografia muito cuidada, muito pensada, apresentam as ideias-chave daquilo que é o lugar.

A minha última pergunta é, este espaço vai continuar a crescer na medida em que continuar a haver ofertas?

Sim, claramente. O Museu do Santuário de Fátima vai procurar continuar a estar à altura de cada época e dos desafios de cada época. Temos plena consciência de que os espaços têm também de ser adaptados até para novos públicos. Estou a pensar naquilo que fazemos a partir do serviço educativo que pretende chegar tanto àqueles que têm mais anos de vida e mais experiência como àqueles que têm menos anos de vida, menos experiência e, portanto, têm que ter as informações didatizadas de forma pedagógica.

Estou a pensar naqueles que têm menos capacidade de andar e, portanto, proporcionar-lhes uma visita mais qualificada e por isso estaremos, e vamos continuar atentos, obviamente, àquilo que o tempo nos vai pedir, sempre na tentativa de fazer acontecer uma experiência qualificada aqui no Santuário de Fátima.