Museu Santuário de Fátima: “A imagem do próprio ser humano, da própria Humanidade”

24 ago, 2025 - 08:00 • Henrique Cunha
“A Joia da Coroa” - passe a expressão - é mesmo a Coroa Preciosa de Nossa Senhora de Fátima, mas a exposição permanente do Museu do Santuário de Fátima também oferece ao visitante a possibilidade de ver uma chuteira do ex-internacional português, Nuno Gomes, um terço todo ele feito com pedras do muro de Berlin, ou o acordeão oferecido por Eugénia Lima.
“Fundado em 1955, o Museu do Santuário de Fátima tem por missão estudar e dar a conhecer a história e a memória das Aparições de Fátima e do Santuário da Cova da Iria. E Fá-lo através da preservação e exposição de diferentes testemunhos materiais que reportam ao tempo das Aparições e de múltiplos objetos que foram guardados ao longo das diferentes épocas da história de Fátima”, lê-se na página do Santuário. Foi criado a 13 de agosto de 1955, por D. José Alves Correia da Silva. Homem de visão, o bispo de Leiria "percebeu que guardar a memória era uma porta aberta para o futuro".
Na sua exposição permanente, o visitante é convidado a fazer uma viagem de afetos, porque as peças expostas são, fundamentalmente objetos oferecidos a Nossa Senhora de Fátima, seja por peregrinos anónimos, seja por peregrinos mundialmente conhecidos, como é o caso dos papas.
Para o Santuário a peça mais emblemática da exposição é a Coroa Preciosa de Nossa Senhora de Fátima, “símbolo maior dessa umbilical relação entre o oferente e a entidade a quem se destina a oferta”. Nela estão joias que simbolizam as alegrias e as dores da humanidade, e também a bala que atingiu o Papa São João Paulo II, a 13 de maio de 1981, na Praça de São Pedro.
Em entrevista à Renascença, por ocasião dos 70 anos do museu, o seu diretor Marco Daniel Duarte revela que em 2024 o espaço recebeu mais de 924 mil visitantes, assinalando o facto de ser “um dos espaços museológicos mais visitados do país”.
O responsável diz que a Coroa Preciosa de Nossa Senhora de Fátima é a “âncora desta exposição permanente” e sublinha o aumento crescente de visitantes que “claramente não estão ligados ao catolicismo e que nos visitam porque Fátima é também um espaço monumental constituído por um património artístico de primeiríssima água”. “Esses visitantes, a que eu chamo de forasteiros da cultura são portugueses e são também de outras nacionalidades”, revela Marco Daniel Duarte.
Nesta entrevista à Renascença, o diretor do museu do Santuário deixa ainda um convite para que todos possam conhecer o espaço, porque “vir a Fátima e não passar pelo Museu do Santuário de Fátima é deixar um pouco de Fátima por ver”.
Sim, nós estamos na exposição permanente do Museu do Santuário de Fátima. Este museu foi fundado há 70 anos e procura, de facto, fazer uma radiografia daquilo que são os grandes protagonistas deste lugar, que são obviamente os pastorinhos desde a primeira hora, mas depois os peregrinos que aqui vêm há mais de 100 anos e que na sua relação de afeto- eu costumo dizer que esta exposição é uma exposição de afetos - na sua relação umbilical que têm com a Virgem de Fátima, deixam no Santuário testemunhos materiais dessa união íntima que ninguém pode perceber ao último pormenor, mas que podemos intuir a partir destes objetos.
Neste museu reúnem-se peças que foram oferecidas ou por uma questão de ação de graças, algo que o peregrino entendeu ter conquistado na sua vida e entende haver a intervenção da Virgem de Fátima ou dos pastorinhos, ou até em momentos de dor, de grandes aflições e que promete este tipo de peça para mostrar a sua gratidão depois para com a Nossa Senhora de Fátima.
O resultado dessas ofertas mostra-nos de facto uma diversidade que nós podemos dizer que é a imagem do próprio ser humano, da própria humanidade. Através de objetos que são de valia material, porque são nobres nos materiais, na forma estética e na parte artística, até objetos que não têm qualquer valia material, mas que têm a mesma dignidade, porque nos mostram precisamente a mesma relação que o peregrino tem com a Virgem de Fátima.
Se eu lhe perguntar quais são, do seu ponto de vista, aqueles três objetos que mais lhe chamam a atenção nesta exposição, a quais se referiria?
É muito difícil responder. Um diretor do museu nunca consegue escolher uma peça, duas ou três. Mas há uma peça que é uma peça âncora desta exposição e que torna esta escolha particularmente fácil, porque ela é constituída pelas joias que as mulheres portuguesas ofereceram à Virgem de Fátima. Portanto, aí temos ouro, pedras preciosas, material gemológico de primeira qualidade.
Estou a falar da coroa que em 1942 é oferecida à Senhora de Fátima. E essa coroa tem também uma bala, que é depois oferecida por João Paulo II. Portanto, aqui temos dois objetos que estão fundidos num só e que podem ser imagem do que esta exposição é. Na verdade, ela é feita de peças muitíssimo valiosas do ponto de vista da qualidade artística e depois tem uma bala de latão, material que não tem qualidade do ponto de vista da história da arte, mas que, do ponto de vista da simbologia deste lugar, é uma das peças mais importantes. Portanto, com a coroa eu consigo responder quase às três peças que estava a perguntar.
Para além deste espaço que aqui podemos visitar no dia de hoje, há mais dois espaços que são pertença do museu?
Sim, o museu do Santuário é constituído por esta exposição permanente, por uma exposição temporária, na qual nós pretendemos, através de uma museologia talvez um pouco mais modernizada, mais contemporânea, com linguagem um pouco mais arrojada até, desafiar os peregrinos e outros visitantes a entenderem aquilo que são as linhas mestras do pensamento do santuário no momento atual. Neste ano temos a” exposição Servir a única pregação” e temos ainda os espaços que são casas-museu, onde habitaram os Santos Francisco e Jacinta Marto e a Irma Lúcia. Portanto, as casas dos irmãos Marto e a casa da Irma Lúcia.
Sim, nós temos a noção de que para muitos peregrinos vir a Fátima é também passar pelo Museu do Santuário de Fátima. Claro que seria impossível ter os 6,2 milhões de visitantes que o Santuário o ano passado teve presente nas suas celebrações, não havia nenhum espaço que comportasse esse número, mas os espaços do Museu do Santuário são dos mais visitados no nosso país.
Talvez não tenhamos essa noção, mas de facto os nossos números ficam acima de museus nacionais e de palácios nacionais que possam estar implantados na capital do país.
Esses números podem ser conhecidos?
Sim, nós no ano que passou tivemos nos diferentes espaços do museu 924.520 visitantes. Estes visitantes são em maior número obviamente nas casas de memória ligadas aos pastorinhos, mas depois também na exposição permanente e também na exposição temporária.
E também é uma verdade que sentimos que o Santuário consegue comunicar não apenas com os peregrinos, mas também com outros visitantes que vêm a este lugar e que pretendem levar daqui a história de Fátima, pretendem perceber a cultura deste lugar até ao nível patrimonial e até ao nível artístico. E, portanto, percebemos que estes peregrinos são aqueles que também vão às celebrações no Santuário e bem, mas também são aqueles que porventura possam até não ser praticantes do catolicismo e que veem aos nossos espaços museológicos e daqui levam obviamente informação, formação e cultura de Fátima.
Já respondeu em parte a minha pergunta seguinte que tinha a ver com a possibilidade de haver mais interesse do peregrino estrangeiro ou não em visitar este espaço e se notam visitas de pessoas que habitualmente não vêm em peregrinação….
Sim, claramente. Há alguns grupos que nós percebemos que estão claramente inseridos numa peregrinação, têm um programa religioso e, portanto, sabemos que ou antes ou depois da missa passam por estes espaços, mas há também alguns visitantes que claramente não estão ligados ao catolicismo e que nos visitam porque Fátima é também um espaço monumental constituído por um património artístico de primeiríssima água e depois também porque percebem que o museu vai instruí-los, vai fazê-los experimentar melhor este lugar. E esses visitantes, quer peregrinos, quer aquilo que eu chamo normalmente de forasteiros da cultura, são portugueses e são das outras nacionalidades que visitam o Santuário de Fátima.
Tem ideia de como é que eles, sobretudo esses “forasteiros da cultura”, chegam a Fátima, que informação lhes chega?
Sim, tenho normalmente a ideia de que Fátima é um lugar importante para a história do século XX em Portugal. Aqueles que vêm de fora de outros países percebem claramente isso, trazem algumas informações por vezes rudimentares do que é Fátima e do que é a própria narrativa das aparições e o conhecimento sobre a cultura deste lugar e ficam normalmente surpreendidos com o cuidado que o Santuário de Fátima tem quando lhes apresenta Fátima a partir das ferramentas da museologia que obviamente são ferramentas muito cuidadas que apresentam, através de uma cenografia muito cuidada, muito pensada, apresentam as ideias-chave daquilo que é o lugar.
A minha última pergunta é, este espaço vai continuar a crescer na medida em que continuar a haver ofertas?
Sim, claramente. O Museu do Santuário de Fátima vai procurar continuar a estar à altura de cada época e dos desafios de cada época. Temos plena consciência de que os espaços têm também de ser adaptados até para novos públicos. Estou a pensar naquilo que fazemos a partir do serviço educativo que pretende chegar tanto àqueles que têm mais anos de vida e mais experiência como àqueles que têm menos anos de vida, menos experiência e, portanto, têm que ter as informações didatizadas de forma pedagógica.
Estou a pensar naqueles que têm menos capacidade de andar e, portanto, proporcionar-lhes uma visita mais qualificada e por isso estaremos, e vamos continuar atentos, obviamente, àquilo que o tempo nos vai pedir, sempre na tentativa de fazer acontecer uma experiência qualificada aqui no Santuário de Fátima.
Façamos de conta que hoje é dia 13 de agosto e que aos microfones da Rádio Renascença o Diretor do Museu quer fazer um convite aos peregrinos, e não só, a conhecerem este espaço.
Então eu penso que vir a Fátima e não passar pelo Museu do Santuário de Fátima é deixar um pouco de Fátima por ver. Aqueles que entenderem ficarem mais instruídos, mais formados, aqueles que entenderem que Fátima não se percebe apenas através de uma visita rápida, mas que merece uma hora, duas horas de contemplação, desafiava-os a virem ao Santuário de Fátima, passarem pelos diferentes espaços do Museu e perceberem como a mensagem de Fátima nos fala daquilo que é o essencial, que é quão mais humanos somos, mais perto estaremos de Deus.
Isso também é evangelizar?
Isso é obviamente evangelizar, segundo aquilo que a Igreja defende e não é apenas aquilo que defende a partir dos últimos Papas, mas sempre defendeu, as obras de arte, os testemunhos materiais que nos ficam firmados no Evangelho levam os outros a perceber o Evangelho de uma forma muitíssimo eficaz.