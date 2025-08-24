Papa pede paz em Cabo Delgado e escreve a Zelensky

Leão XIV está preocupado com a violência no norte de Moçambique. “Exprimo a minha proximidade com a população de Cabo Delgado, em Moçambique, vítima de uma situação de insegurança e violência que continua a provocar mortos e deslocados”, disseesta manhã, na Praça de São Pedro.

“Ao apelar para que não se esqueçam destes nossos irmãos e irmãs, convido-vos a rezar por eles. E expresso a esperança de que os esforços dos responsáveis do país consigam restabelecer a segurança e a paz naquela terra”, frisou, no final do Angelus.

O Papa também se uniu, de modo especial, ao povo ucraniano, associando-se à sua festa nacional.

“Na passada sexta-feira, dia 22 de agosto, acompanhámos, com a nossas oração e jejum, os nossos irmãos e irmãs que sofrem por causa das guerras. Hoje, unimo-nos aos nossos irmãos ucranianos que, com uma iniciativa espiritual e oração mundial pela Ucrânia, pedem ao Senhor que conceda a paz ao seu martirizado país”, afirmou.

O presidente Zelensky entretanto, divulgou, na rede X, uma carta que Leão XIV lhe enviou para assinalar esta jornada.

“Com o coração ferido pela violência que devasta a vossa terra, dirijo-me a si, neste diade festa nacional. Asseguro a minha oração pelo povo da Ucrânia que sofre com a guerra, especialmente, por todos os feridos no corpo, pelos enlutados pela morte dos seus queridos e pelos que estão privados das suas casas. Que Deus os possa consolar, possa fortalecer os feridos e dê o descanso eterno aos que partiram.”, lê-se na missiva.